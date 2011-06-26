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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

در جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ؛

وضعیت اجرای قانون سقف قراردادها بررسی می‌شود

وضعیت اجرای قانون سقف قراردادها بررسی می‌شود

در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر آخرین وضعیت باشگاه‌ها در اجرای قانون سقف قراردادها و گزارش تخلفات احتمالی در این زمینه بحث و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که فردا دوشنبه به ریاست عزیز الله محمدی و با حضور علی کاظمی، غلامرضا بهروان، کریم ملاحی و محمدرضا ساکت برگزار خواهد شد ، آخرین وضعیت قانون سقف قراردادها از سوی تیم های لیگ برتری مورد بررسی قرار می گیرد.

در این نشست گزارش تخلفات برخی باشگاه ها در رعایت نکردن سقف قرارداد بررسی و تذکرات لازم در این زمینه به مدیران باشگاه ها اعلام خواهد شد. با توجه به اهمیت این نشست به احتمال زیاد علی کفاشیان و مهدی محمد نبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

قرار است هیئت رئیسه سازمان لیگ با توجه به حساسیت موضوع رعایت قانون سقف قراردادها تا آغاز فصل یازدهم لیگ برتر جلسات هفتگی خود را بطور منظم برگزار کند.

کد مطلب 1344786

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