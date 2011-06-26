کنسرت موسیقی در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی مهر آیین کنسرت موسیقی ایرانی را با اجرایی از قطعات این موسیقیدان پر آوازه اجرا خواهد کرد.

این کنسرت در دستگاه همایون اجرا خواهد شد که شامل تصنیف دلبرا، ساز و آواز، تصنیف همنشین درد، قطعه جستجو، قطعه "سماع آیین"، ساز و آواز، چهار مضراب بیات راجه، تصنیف مست و خراب، قطعه چند مضراب بیداد، تصنیف نا کجا آباد و چهار مضراب داد بیداد می باشد.

‏اشعار این تصانیف نیز از شاعرانی چون سعدی، خواجوی کرمانی، هوشنگ ابتهاج (سایه) و شیون فومنی است.

عباس خدابنده سامانی نوازنده نی، امیر بنی طالبی، مجتبی راستی و داود مرادی نوازنده تار و بم تار، بهروز نوریان و سعید قربانی نوازنده سنتور، قهرمان بهامیریان، فرشاد پور حسینی و محمود نجفی نوازنده کمانچه، مهدی حسن زاده و مهدی کبیری نوازنده تنبک، دف و ضرب زورخانه و مجتبی عسگری خواننده از اعضای گروه مهر آیین هستند.

‏این کنسرت به کوشش حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از هشت الی 11 تیر ساعت 21 در سینما بهمن شهرکرد برگزار می شود ‏