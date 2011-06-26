تعاونیها خط شکن مسکن مهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از یکشنبه در جمع مدیران شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان افزود: برای شروع کار مسکن مهر، تعاون محوری ترین بخش برای اجرا بود و انصافا هم کار اساسی انجام داد.

وی اظهار داشت: پس از ثبت نام متقاضیان با ساماندهی آنان علیرغم مشکلات موجود تعاونی ها را تشکیل داد و کار را آغاز کرد و تعاونی ها خط شکن این حرکت بودند.



معاون استاندار گلستان ادامه داد: دست اندرکاران تعاونی ها برای ساخت واحدها رنج فراوان و زحمات زیادی را متحمل شدند و ما قدردان زحمات آنان هستیم و صمیمانه از آنها تشکر می کنیم.

وی افزود: اگر چه مشکلاتی هم بود، ولی این بدلیل عدم تجربه طرفین و فراهم نبودن ساز و کار مناسب بود.



دادبود اضافه کرد: در بخشی از کار، تعاونیها سربلند بیرون آمدند که امیدواریم این طرح را به سرانجام برسانند.

طبق آمار 34 هزار واحد مسکن مهر در گلستان در دست احداث است که تا پااین سال آینده تمامی این واحدهای به متقاضیان واگذار می شود.



همایش مدیران و مسئولان تعاونی های مسکن مهر و تعاونگران گلستان به منظور تجلیل از تعاونی های برتر برگزار شد.