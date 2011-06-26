برنج مورد نیاز چهار میلیون ایرانی در آمل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید مرتضی امینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان از سطح حدود 38 هزار و 450هکتار از شالیزارهای شهرستان آمل تولید می شود.

وی با بیان اینکه امسال به علت شرایط مناسب آب و هوایی تولید برنج در این شهرستان در شرایط خوبی قرار دارد و پیش بینی افزایش محصول می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از266هزار تن شلتوک معادل 160هزار تن برنج سفید در شهرستان آمل تولید شود.

وی اضافه کرد: شهرستان آمل به لحاظ کشت دوباره و میزان سطح زیرکشت برنج رتبه دوم را در مازندران دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل به عملکرد این اداره در حمایت از کشاورزان این شهرستان در کشت برنج اشاره کرد وادامه داد: امسال در سطح چهار هزار و950 هکتار از شالیزارهای آمل به روش مکانیزه کشت شد که بیشتر از پارسال بوده است.

امینی اضافه کرد: این مدیریت در سال زراعی جاری در مجموع حدود هفت هزار و500 تن انواع کود شیمیایی توزیع میان کشاورزان توزیع و در سطح چهار هزارو 800 هکتار از اراضی این شهرستان طرح مبارزه غیرشیمیایی با آفات برنج با توزیع یک میلیون وچهارصد هزار عدد کارت تریکوکارت اجرا شد.

وی ادامه داد: امسال 35 دستگاه انواع تراکتور، 15 دستگاه کمباین مخصوص برنج میان کشاورزان توزیع ودر سطح هفت هزار و655 هکتار از شالیزارهای آمل با کشاورزان قرارداد بیمه منعقد شد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل، بکارگیری 31 نفر از کارشناسان رشته کشاورزی به عنوان کارشناس ناظر برنج و اجرای کلاسهای آموزشی، ترویجی و مهارتی و کار در مزرعه به همراه کشاورزان وآ گاهی بخشیدن به آنان را از دیگر اقدامات این مدیریت اعلام کرد..

امینی یادآورشد: امسال حدود 600 هکتار از شالیزارهای آمل تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی شد و در حدود 9 کیلیومتر از اراضی کشاورزی کانال بتنی انتقال آمل اجرا شد.