مسائل مالی عامل اجرایی نشدن 40 درصد برنامه های فدراسیون جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قربان حسنی ظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت جانبازان و معلولان آذربایجان غربی افزود: برگزار نشدن مسابقات و برنامه های تفریحی ورزشی لطمه بزرگی به ورزش قهرمانی کشور وارد کرده است.

وی به اهمیت توسعه رشته های ورزشی در حوزه جانبازان و معلولان اشاره کرد و بیان داشت: امسال رشته های شمشیر بازی و قایقرانی نیزبه حوزه فعالیتی این فدراسیون اضافه و فعالیت در رشته های تیروکمان، شنا، تنیس روی میز و وزنه برداری در این فدراسیون با جدیت بیشتر دنبال می شود.

قربان حسنی در خصوص ورزش جانبازان در آذربایجان غربی اظهار داشت: کسب هشت مدال خوش رنگ در مسابقات بین المللی و آسیایی نشان از توانمندیهای بالای ورزشکاران این استان است.