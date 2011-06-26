  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

حسنی مطرح کرد:

مسائل مالی عامل اجرایی نشدن 40 درصد برنامه های فدراسیون جانبازان

مسائل مالی عامل اجرایی نشدن 40 درصد برنامه های فدراسیون جانبازان

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: کمبود منابع مالی مانع از اجرای 40 درصد برنامه های فدراسیون جانبازان و معلولان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قربان حسنی ظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت جانبازان و معلولان آذربایجان غربی افزود: برگزار نشدن مسابقات و برنامه های تفریحی ورزشی لطمه بزرگی به ورزش قهرمانی کشور وارد کرده است.

وی به اهمیت توسعه رشته های ورزشی در حوزه جانبازان و معلولان اشاره کرد و بیان داشت: امسال رشته های شمشیر بازی و قایقرانی نیزبه حوزه فعالیتی این فدراسیون اضافه و فعالیت در رشته های تیروکمان، شنا، تنیس روی میز و وزنه برداری در این فدراسیون با جدیت بیشتر دنبال می شود.

قربان حسنی در خصوص ورزش جانبازان در آذربایجان غربی اظهار داشت: کسب هشت مدال خوش رنگ در مسابقات بین المللی و آسیایی نشان از توانمندیهای بالای ورزشکاران این استان است.

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در 15 رشته ورزشی فعالیت دارد که در هشت رشته آن نیز بانوان فعال هستند.

کد مطلب 1344808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها