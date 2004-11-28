نخستين دوره مسابقات دارت جام رسانه ها برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" رييس انجمن دارت طي گفتگويي با اعلام اين مطلب گفت: اين انجمن نخستين دوره مسابقات دارت جام رسانه ها را درتهران برگزارخواهد كرد.

مسعود ظهورى اظهارداشت: بمنظوردستيابى به اهداف انجمن براى گسترش اين رشته وايجاد زمينه لازم براى همگانى شدن، اين رقابتها برگزارخواهد شد. دراين پيكارها ازكليه رسانه هاى خبرى، خبرنگاران، عكاسان، كاركنان خبرگزاريها، نشريات وصداوسيما دعوت مى شود.

ظهورى درادامه گفت: براى هركدام ازرسانه ها بعد ازبرگزارى يكدوره آموزش دارت، مسابقات دردوبخش برگزارمى شود ونفرات برتردوبخش بانوان ومردان به دوربعد راه خواهند يافت.

رييس انجمن دارت افزود: نفرات برتربه مرحله دوم اين رقابتها درزمان دهه مبارك فجربه مصاف هم خواهند رفت. انجمن دارت كه فعاليت خود راازچند ماه گذشته بصورت رسمى زيرنظرفدراسيون تيراندازى با كمان آغازكرده است، آمادگى خود را براى برگزارى اين مسابقات دركليه رسانه ها وادارات دولتى وغيردولتى اعلام مى كند.