به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظم زاده از ثبت نام 3 میلیون و 336 هزار و 684 نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت خبر داد.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار، اظهار داشت: 58 درصد از ثبت نام شدگان کارگران فصلی و 42 درصد را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند.

کاظم زاده از پالایش ثبت نام شدگان خبر داد و افزود: هم اکنون اسامی ثبت نام شدگان در اختیار دبیرخانه مرکزی توزیع سهام عدالت قرار گرفته است.

وی از ثبت نام شدگان در سایت وزارت کار خواست با مراجعه به نشانی www.mlsa.gov.ir و با ورود کد رهگیری از وضعیت خود تا این مرحله مطلع شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: پیام های مربوط به متقاضیان به 3 گروه تقسیم بندی شده است. گروه اول ثبت نام شدگانی هستند که قبلا سهام عدالت دریافت کردند و امکان دریافت دوباره را ندارند.

کاظم زاده بیان داشت: گروه دوم کارگرانی که در فرایندهای سابق ثبت نام نموده اما برگه سهام عدالت را دریافت نکرده اند. توصیه به این گروه این است که با مراجعه به تعاونی سهام عدالت، نسبت به دریافت برگه سهام خود اقدام نمایند و نشانی این تعاونی ها نیز در سایت وزارت کار موجود است.

مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار، گفت: گروه سوم ثبت نام شدگانی هستند که در گذشته طبق اعلام دبیرخانه واگذاری سهام، مشمول بوده و تاکنون سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند.

وی از اقدامات وزارت کار برای بررسی شرایط احراز کارگران مذکور توسط ادارات کل کار استان ها خبر داد و گفت: اطلاعات گروه سوم ثبت نام شدگان برای ادارات کل کار و امور اجتماعی استان ها به تفکیک ارسال خواهد شد تا نسبت به بررسی آن با مشارکت دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی اقدام نمایند.

کاظم زاده تصریح کرد: هیچ نیازی به مراجعه حضوری کارگران به ادارات کل کار و امور اجتماعی نیست و مدارک مستند در سایت مذکور به خوبی در بررسی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این مقام مسئول وزارت کار اظهار امیدواری کرد که با توجه به نرم افزار تهیه شده و رسیدگی های بعدی نتایج این فرایند در ماه های آینده به اطلاع کارگران ثبت نام شده برسد.