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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

اعضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست فردا تعیین می شوند

اعضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست فردا تعیین می شوند

اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست، فردا در کمیسیون کشاورزی تعیین می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست اظهار کرد: در جلسه فردا یکشنبه کمیسیون کشاورزی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست تعیین می‌شود.

 عباس رجایی گفت: برخی عملکردهای سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نیروی انسانی، آلاینده‌ها در حوزه صنعت و بعضی از مسایل منطقه‌ای در برخی استان‌ها از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص بود که پیشنهاد دهندگان طرح مذکور درخواست داشتند مجلس پیرامون این موضوعات اعلام نظر کند که با موافقت مجلس نیز روبرو شد.


 

کد مطلب 1344815

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