اعضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست فردا تعیین می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست اظهار کرد: در جلسه فردا یکشنبه کمیسیون کشاورزی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست تعیین می‌شود.

عباس رجایی گفت: برخی عملکردهای سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نیروی انسانی، آلاینده‌ها در حوزه صنعت و بعضی از مسایل منطقه‌ای در برخی استان‌ها از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص بود که پیشنهاد دهندگان طرح مذکور درخواست داشتند مجلس پیرامون این موضوعات اعلام نظر کند که با موافقت مجلس نیز روبرو شد.



