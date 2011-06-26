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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

کمربند ایمنی جان زن 25 ساله را در تصادف بزرگراه امام علی(ع) نجات داد

کمربند ایمنی جان زن 25 ساله را در تصادف بزرگراه امام علی(ع) نجات داد

یک دستگاه خودروی سواری صبح امروز در بزرگراه امام علی واژگون شد اما راننده جوان خودرو به علت بستن کمربند جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز بر اثر انحراف یک خودروی سمند در بزرگراه امام علی(ع) زیر پل شهید بابایی حادثه آفرید و خودرو وازگون شد.

رضا امیر کلاهی فرمانده همراه آتش نشانان گفت: این خودرو در حال حرکت به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و به شدت با حفاظ های حاشیه بزرگراه برخورد کرد و واژگون شد.

آتش نشانان به محض رسیدن از نشت بنزین جلوگیری کرده و با قطع برق باطری نسبت به ایمن سازی محل اقدام لازم به عمل آوردند.

زن 25 ساله ای که رانندگی این خودرو را بر عهده داشت در اثر شدت حادثه دچار شوک شده بود اما به علت استفاده از کمربند ایمنی آسیبی ندیده بود.

کد مطلب 1344817

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