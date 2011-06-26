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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

عقد 31 تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش یک میلیارد دلار در منطقه آزاد ارس

عقد 31 تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش یک میلیارد دلار در منطقه آزاد ارس

تبریز - خبرگزاری مهر: پانل منطقه آزاد ارس در سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با 31 تفاهم نامه به ارزش یک میلیارد دلار مورد استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پانل منطقه آزاد ارس در سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با حضور سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، فرانسه، ایتالیا، آلمان، برزیل وآذربایجان و برخی کشورهای آسیایی برگزار شد.

در این پانل جعفر آهنگران، معاون مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایرج حاتمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، معاون عمران و امور زیربنایی و اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان به سوالات سرمایه گذاران پاسخ دادند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: بعد از بحث و گفتگوهای مختلف در این پانل 31 تفاهم نامه به ارزش یک میلیارد دلار با سرمایه گذاران کشورهای ترکیه، برزیل، آلمان، فرانسه، آذربایجان و ایتالیا به مرحله عقد تفاهم رسید.

ایرج حاتمی افزود: این سرمایه گذاری ها در حوزه های گردشگری، صنعتی، زیربنایی و کشاورزی از میان بسته های سرمایه گذاری پیشنهادی منطقه آزاد ارس به تفاهم رسیده است.

وی گفت: در این همایش 40 فرصت و پروژه سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 13هزار و 410 میلیارد ریال در زمینه های مختلف گردشگری، صنعتی، کشاورزی و عمرانی و زیربنایی طراحی و ارائه شده بود.

حاتمی گفت: به جهت آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با منطقه آزاد ارس از سرمایه گذاران برای حضور در این منطقه ثبت نام کردیم که تمامی سرمایه گذاران نسبت به حضور در منطقه آزاد ارس رغبت نشان دادند و در طول برگزاری همایش میزبان یک تور 40 نفری در منطقه آزاد ارس خواهیم بود.

کد مطلب 1344819

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