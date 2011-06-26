تاریخ ایران مشکلی از ما را حل نکرد تا اینکه با فرهنگ اسلام بالنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح روز یکشنبه، پنجم تیر در مراسم معارفه خود با اشاره به اینکه فعالیت فرهنگی در دنیا کاری سخت تاثیرگذار تعریف شده است که نمی‌توان به دور از ایده‌پردازی نخبگان آن را به جلو هدایت کرد، گفت: من به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی کشور با نگاه خاصی به مسائل فرهنگی ورود و خروج می‌کنم و نیت متفاوتی در این‌باره دارم.

وی ادامه داد: فعالیت فرهنگی به نظر من کمتر از جبهه جنگ نیست. اگر آنجا تیر و ترکش و جسم انسان است که به مصاف هم می‌رود در این جبهه روح انسان است که برابر همه تهاجمات قرار می‌گیرد.

صلاحی همچنین افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری قلم‌های‌ نخبگان امروز اثرگذار‌تر از تیری است که در دفاع مقدس شلیک شد هر چند که آن گلوله‌ها نیز باید می‌بودند.

صلاحی در ادامه با اشاره به تغییر مولفه‌های قدرت در جهان معاصر گفت: تا پیش از این هرگاه نامی از عناصر قدرت به کار می‌رفت، فاکتور‌های نظامی، اقتصادی و نیز سرزمین را مورد توجه قرار می‌دادند و در تئوری‌های این بخش هم مباحث فیزیکی محل اعتنای بسیاری بود اما به تدریج عنصر فرهنگ و دین نیز به این عرصه وارد شدند تا جایی که امروزه این کفه بر همه کفه‌ها می‌چرخد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ادامه داد: ملت ایران 32 سال است که در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستاده‌اند بدون اینکه الگویی در جهان داشته باشند و تنها اتکا به خداوند و معنویت ناشی از دین بوده است که آنها را از اتکا به شرق و غرب به سمتی برد تا آنچه باید رقم بزنند. امروزه اما دوران موج کشاورزی و صنعت را پشت سر گذاشته‌ایم و در حال وارد شدن به دوره انفجار اطلاعات هستیم و در این عرصه است که محقق و پژوهشگر ما نیز باید به ابزار روز مجهز شود.

رئیس جدید کتابخانه ملی با اشاره به اینکه در دوران تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها روابط فرهنگی هرگز قطع نمی‌شود، گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می‌تواند معبر و گذرگاه مهم انتقال فرهنگ میان ملت ما با سایر ملت‌ها باشد و در این راه اگر دولت‌ها همه ‌موافق بودند که چه بهتر.

وی همچنین افزود: ایران همواره دارای یک پشتوانه تاریخی بوده است اما تا زمانیکه ملت ما اسلام را نپذیرفت و فرهنگ ما با آن غنی و بالنده نشد، تاریخ ما مشکلی را از ما حل نکرد.

وی همچنین با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از الگوی ایرانی اسلامی و ایرانی پیشرفت گفت: این الگو تنها چیزی است که‌ می‌تواند ما را از کوره‌راه‌ها نجات دهد و قلم به دستان کشور به عنوان فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان به عنوان سربازان این عرصه نیازمند چنین بستری هستند و ما این امکان را برای آنها فراهم می‌کنیم.

صلاحی در بخش دیگری از سخنان خود مدیران در کشور را به سه دسته فرصت سوز، فرصت ساز و نگهدارنده دستاوردها و فرصت ها طبقه بندی کرد و گفت: ما یاد مدیرانی داشته باشیم که فرصت ساز باشند. مدیرانی که علاوه بر میراث‌داری به میراث‌سازی برای نسل آینده نیز بپردازند. تلاش امروز ما توام با آینده نگری و ایجاد یک نظم استارتژیک است که می تواند از سازمانمان یک سازمان یادگیرنده و نوشونده برای انجام مسئولیت خود بسازد.

رئیس کتابخانه ملی ایران با اشاره به وظیفه مهم سازمان اسناد ملی برای حفظ و نگهدای میراث کشور گفت: مساله مهمتر از حفظ و نگهداری سازماندهی و اشاعه اندیشه‌های ناب اسلامی و انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قطعات پازل ساختار فرهنگی کشور به درستی کنار هم قرار بگیرند می‌توانیم از آلرژی‌های موجود به هم افزایی و توانی مضاعف برای ایفای نقش بهتر دست بیابیم.

صلاحی کتابخانه ملی ایران را معبر دیپلماسی فرهنگی کشور نامید و گفت: این سازمان اگر به شیوه‌ای صحیح عمل نکند پاشنه آشیل ما خواهد بود و لذا باید همچون شمشیری دو لبه از آن درست استفاده کنیم و این یعنی با ادبیات امروز و با نیاز امروز سخن گفتن.

صلاحی در بخش پایانی سخنان خود خواستار ایجاد کرسی‌های خاص برای فرهیختگان کشور شد و گفت: از مجرای چنین کرسی هایی است که نسل جوانکشور بیشتر هدایت خواهد شد.

وی در پایان خطاب به علی اکبر اشعری گفت: مطمئن باشید که حتی اگر نخواهید کار اجرایی انجام دهید ما نمی‌توانیم از کنار تجربه پنج ساله شما در این مرکز و نیز تجربه چندین ساله در بخش‌های دیگر به راحتی بگذریم و مطمئن باشید که شما اولین فردی هستید که من به خدمت شما می‌رسم تا کسب تجربه کنم و بدون شک یکی از کرسی‌های فرهیختگان کشور را در خدمت شما خواهیم گذاشت.