سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر در خصوص عملکرد این رسانه گفت: مهر در فضای رسانه از جامعیت خواصی برخوردار است و از زمان تاسیس تا کنون توانسته در تمامی حوزه های خبری به خوبی ایفای نقش کند.

این فعال سیاسی امانت داری در خبر را یکی از ویژگی های مهم خبرگزاری مهر دانست و اظهار داشت: خوشبختانه این رسانه با حفظ امانت داری توانسته قدرت بالایی را در عرصه رسانه بدست آورد.

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان همچنین خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر بعنوان رسانه ای انقلابی شناخته می شود از این جهت در تمامی اخبار و گزارش های خود گفتمان انقلاب اسلامی را رعایت می کند که این جای تقدیر و تشکر دارد.

سجادی با بیان اینکه تنگ نظری در خبرگزاری مهر وجود ندارد، افزود: این رسانه اندیشه ها و نقطه نظرات افرادی که با سیاستش هم خوانی ندارند را نیز پوشش می دهد که این نشان از فعالیت حرفه ای خبرگزاری مهر دارد.

وی گفت: بی شک می توان خبرگزاری مهر را بعنوان رسانه ای ولایت مدار معرفی کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان همچنین پیشنهاد داد تا خبرگزاری مهر در زمینه ترویج و تبلیغ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیشتر فعالیت کند.