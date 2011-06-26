اجرای طرح "شهر سالم روستای سالم" در 4 شهرستان استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کسایی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان مرکزی افزود: شهرهای ساوه، خمین، دلیجان و محلات 4 شهر پایلوت استان مرکزی در اجرای طرح شهر سالم روستای سالم هستند.

وی با بیان اینکه کنترل تنها 25 درصد از عوامل تهدید کننده سلامت افراد جامعه از سوی دستگاههای متولی بهداشت و درمان امکانپذیر است و 75 درصد عوامل در حیطه کاری سایر دستگاههای اجرایی است، ادامه داد: تحقق اهداف طرح شهر سالم روستای سالم در گرو همکاری فرابخشی دستگاههای اجرایی است .

وی افزود: دستگاههای اجرایی باید با مشارکت و همیاری به بررسی مشکلات و عوامل تهدید کننده سلامت افراد جامعه پرداخته و بستر رفع این مشکلات را در هم اندیشی های کارشناسانه خود فراهم کنند.

کسایی بیان داشت: اجرای طرح شهر سالم روستای سالم در استان نیازمند تخصیص اعتبارات لازم و کافی است و باید به فرمانداران اجازه داده شود تا از سرجمع اعتبارات سالانه خود در راستای اجرای این طرح استفاده کنند.

استاندار استان مرکزی نیز در ادامه گفت: طرح شهر سالم روستای سالم باید در تمامی شهرستانهای استان اجرایی شود.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: باید با پرهیز از برنامه ریزی یک جانبه و در نظر گرفتن اولویت های مردمی به توسعه مناطق شهری و روستایی در ابعاد مختلف بهداشتی، خدماتی، درمانی و... بپردازیم.