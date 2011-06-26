اخبار کوتاه قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فاصله سه ماهه تا برگزاری رقابت‌های قهرمانی قایقرانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک در تهران، 5 کشور چین، ژاپن، ماکائو، کره جنوبی و قرقیزستان با ارسال فهرست کامل ورزشکاران خود به فدراسیون کشورمان آمادگی قطعی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کردند. مسابقات قایقرانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از 20 تا 24 مهرماه سال جاری به میزبانی کشورمان در تهران و در محل دریاچه آزادی برگزار می شود.

از بین کشورهایی که اعلام آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کرده‌اند، چین با 40 نفر بیشترین شرکت کننده را به خود اختصاص داده است، قرقیزستان و کره جنوبی با 20 ورزشکار، ژاپن با 11 و ماکائو با چهار نفر تیم‌های بعدی هستند.

رقابتهای قایرانی کاپ دوی کشور برگزار می‌شود

رقابت‌های کاپ دوی قهرمانی قایقرانی آبهای آرام کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از 12 تیرماه در دریاچه آزادی آغاز و تا نیمه تیرماه ادامه می یابدو. این مسابقات در مواد کایاک یک نفره، دو نفره و کانوی یک نفره و دو نفره در مسافت های 200، 500 و هزار متر برگزار می شود.

چهارمین مرحله اردوی انتخابی تیم کاناپولو برگزار می‌‍شود

چهارمین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی کاناپولوی جوانان در بخش مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای تهران از 10 تیرماه در دریاچه آزادی تهران برگزار می‌شود. دراین مرحله مهرداد راشدی مربی تیم جوانان از10 قایقران برتر جوان کشورمان برای شرکت در مرحله چهارم اردو دعوت کرده است. شایگان خیرالهلی، مهرداد جافری، محمدرضا و رائین ربیعی، مهدی ورزنده، امیدبابازاده، هانی دشتی، نیماحجتی، محمدرضا فرخیان، رضا دباغ دعوت شدگان به این اردو را تشکیل می‌دهند.

سومین مرحله اردوی تیم کاناپولوی بانوان در آزادی

مرحله سوم از اردوی تیم ملی کاناپولوی دختران کشورمان به مسابقات قهرمانی آسیا از 10 تیرماه در تهران آغاز می شود. این اردو با حضور 10 قایقران برتر کشور پیگیری می‌شود. چون شقایق سید یوسفی، نیلوفر میرجهانبخش سلطانی، مریم شاه محمدنیا، فرزانه انتظامی، مهلاعاطفه دار، پیمانه عمرو، تکتم آخوندزاده، ترانه کامیاب، رابعه خداپرست و صبا رحمتی زیر نظر مربیان تا 27 تیرماه به تمرین می‌پردازند.

رقابت‌های کاناپولو قهرمانی آسیا و انتخابی جام ‌جهانی مهرماه سال جاری به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود.