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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

سازمان لیگ اعلام کرد؛

قرارداد 18 بازیکن و دو مربی در سازمان لیگ ثبت شد

قرارداد 18 بازیکن و دو مربی در سازمان لیگ ثبت شد

دبیر خانه سازمان لیگ برتر از ثبت قرارداد 18 بازیکن و 2 مربی در این سازمان خبر داد که بیشترین بازیکن ثبت شده به باشگاه سایپا تعلق دارد.

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر، با گذشت 17 روز از آغازفصل نقل و انتقالات تاکنون قرارداد بازیکنان و مربیان تنها 4 باشگاه در سازمان لیگ به ثبت رسیده است که بیشترین نفرات به باشگاه سایپای البرز تعلق دارد.

اسامی بازیکنان ثبت شده در سازمان لیگ به این شرح است :
* پرسپولیس : محمد علی کریمی ، مجتبی شیری 
* فولاد خوزستان : امیرخالدی ، حکیم نصاری ، مجید جلالی (سرمربی)
* صبای قم : عبدالله ویسی (سرمربی)
* سایپای البرز: محمد منصوری، ابراهیم صادقی، محمد جواد آشتیانی، سید امین منوچهری، مهدی خیری، مجید غلام نژاد، مرتضی ابراهیمی ، رضا خالقی فر، عباس محمد رضایی ، علی زینالی ، علیرضا لطیفی ، جابر انصاری ، وحید مهدی خانی ، سجاد شهباززاده .

فرصت نقل و انتقالات لیگ برتر که از 19 خرداد ماه آغاز شده است اول مردادماه به پایان می رسد و هیئت های فوتبال سراسر کشور تا 4 مرداد ماه فرصت خواهند داشت تا اسامی بازیکنان و مربیان خود را در سازمان لیگ به ثبت برسانند.

یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از روز 11 مرداد ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1344828

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