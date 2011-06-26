قرارداد 18 بازیکن و دو مربی در سازمان لیگ ثبت شد

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر، با گذشت 17 روز از آغازفصل نقل و انتقالات تاکنون قرارداد بازیکنان و مربیان تنها 4 باشگاه در سازمان لیگ به ثبت رسیده است که بیشترین نفرات به باشگاه سایپای البرز تعلق دارد.

اسامی بازیکنان ثبت شده در سازمان لیگ به این شرح است :

* پرسپولیس : محمد علی کریمی ، مجتبی شیری

* فولاد خوزستان : امیرخالدی ، حکیم نصاری ، مجید جلالی (سرمربی)

* صبای قم : عبدالله ویسی (سرمربی)

* سایپای البرز: محمد منصوری، ابراهیم صادقی، محمد جواد آشتیانی، سید امین منوچهری، مهدی خیری، مجید غلام نژاد، مرتضی ابراهیمی ، رضا خالقی فر، عباس محمد رضایی ، علی زینالی ، علیرضا لطیفی ، جابر انصاری ، وحید مهدی خانی ، سجاد شهباززاده .

فرصت نقل و انتقالات لیگ برتر که از 19 خرداد ماه آغاز شده است اول مردادماه به پایان می رسد و هیئت های فوتبال سراسر کشور تا 4 مرداد ماه فرصت خواهند داشت تا اسامی بازیکنان و مربیان خود را در سازمان لیگ به ثبت برسانند.

یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از روز 11 مرداد ماه آغاز خواهد شد.