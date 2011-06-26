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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

رئیس دانشگاه در گفتگو با مهر:

واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس راه اندازی می شود

واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه خلیج فارس از راه اندازی واحد بین الملل این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نقشی که واحد بین الملل در معرفی استان بوشهر دارد راه اندازی واحد بین الملل در دانشگاه خلیج فارس در توسعه این استان و دانشگاههای آن تاثیر دارد.

وی افزود: این واحد برای سال تحصیلی آینده امکان پذیرش دانشجو ندارد و در حال حاضر در حال پیگیری اختصاص زمین و ساختمان تاسیس آن هستیم.
 
تاجیک خاطرنشان کرد: واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند اما ظرفیت های پذیرش و تعداد رشته های تحصیلی در مراحل بعدی راه اندازی این واحد اعلام می شود. 
کد مطلب 1344832

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