واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس راه اندازی می شود

حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نقشی که واحد بین الملل در معرفی استان بوشهر دارد راه اندازی واحد بین الملل در دانشگاه خلیج فارس در توسعه این استان و دانشگاههای آن تاثیر دارد.

وی افزود: این واحد برای سال تحصیلی آینده امکان پذیرش دانشجو ندارد و در حال حاضر در حال پیگیری اختصاص زمین و ساختمان تاسیس آن هستیم.

تاجیک خاطرنشان کرد: واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند اما ظرفیت های پذیرش و تعداد رشته های تحصیلی در مراحل بعدی راه اندازی این واحد اعلام می شود.