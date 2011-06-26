150 امدادگر هلال احمر به کمک سیلزدگان کلاردشت آمدند

عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال طغیان رودخانه سردآبرود و جاری شدن سیلاب در منطثه کلاردشت منازل ساکنان روستاهای رودبارک و ونداربن دچار آبگرفتگی شد که پس از اطلاع این جمعیت از وضعیت مزبور، تیم های امدادی با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: تاکنون 950 قوطی کنسرو لوبیا‏، 215 قوطی کنسرو تن ماهی، 783 قوطی کنسرو عدسی‏، 574 قوطی کنسرو با دمجان، 1044 باکس شش تایی آب معدنی، سه شعله چراغ والور و 2 تخته فانوس در منطقه حادثه دیده توزیع شد.

وی افزود: در حال حاضر 150 امدادگر از شهرهای بابل، فریدونکنار، نور، نوشهر و رامسر و 50 نفر از پرسنل جمعیت به همراه 35 دستگاه خودرو امدادی در منطقه حضور دارند.

اسدی اظهار داشت: به دلیل تخریب راه ارتباطی روستاهای رودبارک و ونداربن عملیات انتقال مواد غذایی به این روستاها توسط امدادگران جمعیت استان و در قالب بسته های کوله پشتی انجام می شود.

به گزارش مهر، سیل روز جمعه منطقه گردشگرپذیر کلاردشت به تاسیسات و ابنیه فنی این بخش خسارت جدی وارد کرد.