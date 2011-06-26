521 مقاله قرآنی داوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمد علی راغبی تبلیغات گسترده داخلی و خارجی، کمیته علمی فعال و پویا سطح علمی بالای مقالات دریافتی، تدوین آیین نامه داوری مقالات و رعایت آن در طول داوری و همچنین چاپ و انتشار ویژه نامه بخش مقاله نویسی را از مهمترین شاخصه های این دوره از مسابقات دانست.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه اختصاص بخش مقاله نویسی به مسابقات قرآن کریم از 4 دوره پیش با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مفاهیم و تعالیم متعالی قرآن و کشف زوایای پنهان این کتاب آسمانی اعمال شده است، اظهار داشت: بر این اساس فراخوان مقالات با 4 محور عقب ماندگی امت های مسلمان و بیداری آنان از منظر قرآن، کار و تلاش از دیدگاه قرآن، شناخت فتنه از منظر قرآن کریم و انس با این کتاب آسمانی تعیین و به بیش از 1300 مرکز و مؤسسه علمی و پژوهشی، قرآنی و دانشگاه های سراسر کشور ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه علمی مسابقات از اواخر سال 89 در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد افزود: پس از ارسال فراخوان و در پایان مهلت اعلام شده حدود 500 مقاله داخلی و 21 مقاله خارجی از 9 کشور جهان از جمله عراق، پاکستان، مصر، سوریه، آذربایجان، لبنان، افغانستان، هند و ... به دبیرخانه مسابقات ارسال شد.

رئیس کمیته علمی بخش مقاله نویسی بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همچنین تدوین نخستین آیین نامه داوری بخش مقاله نویسی مسابقات را گامی در جهت رعایت عدل و انصاف در ارزیابی مقالات ارائه شده عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس این آیین نامه تمام مقالات بدون مشخصات نگارنده و از طریق شماره گذاری در اختیار داوران قرار گرفت تا نام و تحصیلات نویسنده مقالات در تعیین نفرات برتر بی اثر باشد.