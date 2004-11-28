كامران: طرح خروج از NPT را در صحن علني مجلس دنبال مي كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نماينده اصفهان افزود: متاسفانه ديپلماسي ما در مقابله با اروپا طرح عملياتي نداشت و از يك برخورد انفعالي استفاده مي كرد كه نتيجه اش را شاهد هستيم.

وي تصريح كرد: اميدواريم كه بيش از اين كلاه بر سر تيم مذاكره كننده ايراني در شوراي حكام نرود و از اين بيشتر ضرر ندهد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس در صورت قطعي شدن پيش نويس اروپا كه برخلاف تعهدات و توافقات آنها با ايران است، طرح خروج ازNPT را بلافاصله به صحن علني مجلس خواهند آورد تا از حق قانوني ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي دفاع نمايند.