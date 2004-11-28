۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۵۴

در صورت قطعي شدن پيش نويس اروپا در شوراي حكام

كامران: طرح خروج از NPT را در صحن علني مجلس دنبال مي كنيم

حسن كامران عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: در صورت قطعي شدن پيش نويس اروپا در قطعنامه پاياني شوراي حكام درباره فعاليتهاي هسته اي ايران، طرح خروج از NPT را به صحن علني مجلس ارايه خواهيم كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نماينده اصفهان افزود: متاسفانه ديپلماسي ما در مقابله با اروپا طرح عملياتي نداشت و از يك برخورد انفعالي استفاده مي كرد كه نتيجه اش را شاهد هستيم.

وي تصريح كرد: اميدواريم كه بيش از اين كلاه بر سر تيم مذاكره كننده ايراني در شوراي حكام نرود و از اين بيشتر ضرر ندهد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس در صورت قطعي شدن پيش نويس اروپا كه برخلاف تعهدات و توافقات آنها با ايران است، طرح خروج ازNPT  را بلافاصله به صحن علني مجلس خواهند آورد تا از حق قانوني ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي دفاع نمايند.

 

