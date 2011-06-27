14 بقعه امامزاده در خراسان شمالی نوسازی می شوند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال گذشته نوسازی و بهسازی ساختمان بقاع امام زاده در استان، در دستور کار قرار گرفته که در همین راستا توجهات ویژهای برای این منظور صورت گرفته است.

حجت الاسلام رحیم مهدوی پور تصریح کرد: هم اکنون بقعه امام زاده سید هادی در روستای ارگ در شهرستان بجنورد در دست بازسازی است که تا پایان ماه رمضان به پایان می رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شماری از بقاع متبرکه در شهرستان های شیروان و اسفراین نیز در دست نوسازی است از جا به جایی و نصب ضریح جدید در بقاع بی بی صنم روستای درتوم، حضرت ایوب در روستای ایوب و بقعه باباامان و امام زاده سید عباس شهر بجنورد نیز خبر داد.

وی در ادامه از نوسازی و بهسازی ساختمان فرسوده 14 امام زاده در استان در سال جاری خبر داد گفت: برای هر یک از این بقاع 100 تا 300 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی یادآور شد: تعمیر، مرمت و بهسازی در بیش از سه هزارو 600 متر مربع، تسطیح و محوطه سازی در 27 هزار و 400 متر مربع، تحکیم و مقاوم سازی 3300متر مربع، ساخت 20 دستگاه ضریح، بهسازی 120 چشمه آب و اخذ 20 سند مالکیت برای بقاع متبرکه استان در سال جاری خبر اجرایی می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در خاتمه از تعمیر، مرمت و بهسازی بیش از سه هزار و 600 متر مربع، تسطیح و محوطه سازی در 27 هزار و 400 متر مربع و تحکیم و مقاوم سازی سه هزار و 300 متر مربع و ساخت 20 دستگاه ضریح، بهسازی 120 چشمه آب و اخذ 20 سند مالکیت برای بقاع متبرکه استان در سال جاری خبر داد.