شهردار شیراز صداقت خود را از دست ندهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید موسوی بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: شهردار شیراز قاطعیت خود را از دست داده و به گونه ای به سئوالات شورا پاسخ می دهد که گویا افرادی دیگر در خارج از مجموعه شهرداری برای او تصمیم گیری می کنند.

وی با بیان اینکه شهردار باید برنامه ریزی دقیقی برای تحقق بودجه سال جاری داشته باشد، تاکید کرد: راه به دست آوردن بودجه امسال شهرداری سئوالی است که باید شهردار پاسخ مناسب را برای آن داشته باشد زیرا در پایان سال جاری تنها ارائه پول نقد از جانب شهردار به عنوان تحقق بودجه پذیرفته می شود نه اینکه مثل شهردار سابق زمین بی ارزشی را به عنوان تحقق 120 درصدی بودجه ارائه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه همچنان بحث اشتغال یکی از مهمترین دلیل مراجعه شهروندان به شورای شهر است، گفت: یکی از دلایل توجه به سرمایه گذاری توسعه زیرساختها فراهم کردن زمینه هایی برای ایجاد اشتغال است که در این راستا طی دو سال گذشته بحث توجه به سرمایه گذار در این شهر قوت گرفته است.

هفته نامه "شهر راز" کار مجدد خود را آغاز کرد

شروع مجدد فعالیت هفته نامه "شهر راز" شهرداری شیراز یکی از دستور کارهای امروز شورای شهر شیراز بود که پس از ساعتها بحث و اختلاف نظر در آخر قرار شد که به مدت سه ماه این هفته نام فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کند تا پس از این مدت تصمیمی قاطع گرفته شود.

در این راستا یکی از اعضای شورای شهر شیراز گفت: شروع فعالیت مجدد این هفته نامه جای بحث فراوان دارد زیرا باید توجه داشت که کار این هفته نام به تبلیغ برای برخی از اعضای شورا و شهردار کشیده نشود.

مهدی خانی تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای شورای شهر و شهرداری کاری پسندیده است ولی به شرط اینکه مباحث مختلفی در خصوص عکسهای چاپ شده در این نشریه به وجود نیاید و از طرفی این نشریه به گونه ای فعالیت کند که هزینه های خود را نیز تامین کند.