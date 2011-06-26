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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

سال گذشته:

20 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانهای گلستان هزینه شد

20 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانهای گلستان هزینه شد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل اموزش وپرورش گلستان گفت: سال گذشته 20 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانهای استان هزینه شده است.

عیسی پایین محلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از محل سهم 12 درصد تملک دارائیهای استان هزینه شده است و امسال نیز درحال هزینه کرد هستیم.

وی اظهار داشت: میزان نرم رشد مراکز فنی حرفه ای و کار و دانش استان 35 درصد است، این درحالیست که نرم کشوری 45 درصد است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به ثبت نام دانش آموزان گفت: بخشنامه ممنوعیت دریافت وجه ثبت نام از دآنش آموزان همچنان پا برجاست و با مدیران متخلف برابر قانون برخورد می شود.

پایین محلی گفت: مدیران فقط می توانند حق بیمه و وجه کتب را در برخی مقاطع از خانواده ها دریافت کنند.

وی درخصوص کارت بیمه طلایی فرهنگیان استان گفت: نرم افزار این کارتها چهارشنبه گذشته با طراحی جدید تحویل آموزش و پرورش شده است و کارتها تاپایان هفته آینده تحویل معلمان خواهد شد.

پایین محلی افزود: کارتهای امسال به شیوه ای طراحی شدند که با تحویل ته سوش آن به مراکز درمانی نیازی به گرفتن کپی ندارد.

وی یادآورشد: سال گذشته به علت ناهماهنگی زمان قرارداد کارتهای جدید به موقع چاپ نشدند که این معضل امسال مرتفع شده است.

کد مطلب 1344842

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