رونمایی از 200 بسته سرمایه گذاری شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه از طرح های مشارکتی شهرداری تبریز با حضور علیرضا نوین شهردار تبریز، محمود چمنی فرماندار شهرستان تبریز، رضا حسینی دبیر ستاد سرمایه گذاری استان، مدیران شهری و استانی و جمع کثیری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرکت کننده در این همایش، 200 بسته سرمایه گذاری استان که با هدف جذب بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال پروژه مشارکتی تدوین شده است، رونمایی شد.

شهردار تبریز در این مراسم طی سخنانی با ابراز خرسندی از موفقیت سالهای اخیر شهرداری در جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: در همایش دوم سرمایه گذاری که در سال 88 برگزار شد، شهرداری تبریز با جذب 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی گام بلندی در راستای توسعه پایدار تبریز برداشت و اکنون بسیار خرسندیم که شاهد تحقق و اجرایی شدن 70 درصد این پروژه ها در شهر تبریز هستیم .

علیرضا نوین در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری را تنها راه تسریع توسعه و پیشرفت زیربنایی شهر دانست و افزود: در راستای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، از سوی مقام معظم رهبری و میثاق نامه استانی برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری تبریز در همایش سوم جذب بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال پروژه خدماتی، عمرانی، مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده و ما امیدواریم با اجرایی شدن این طرح ها شهر تبریز در افق پنج سال آینده به شهری آباد، مدرن و پیشرفته در سطح کشور تبدیل شود .

شهردار تبریز در ادامه از حمایت های امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی و دیگر مسئولان استانی در حمایت از موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی قدردانی کرد.