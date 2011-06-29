کارگران میوه و تره بار؛ شبکاران گمنام/ تلاشهایی که دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از کارگران شاغل در میادین میوه و تره بار و بازارروزها ساعاتی از شب را نیز مثل روز مشغول به کار هستند و در دل شب با هم حرف می زنند و مشغول خالی کردن بارند.

این افراد نمی توانند مانند بقیه مردم، با خیال راحت بخوابند و دغدغه های کاری خود را در شبها برای ساعاتی رها کنند.

شاید هم آنها به این شب بیداری ها عادت کرده اند و دیگر زیاد از این امر ناراحت نمی شوند.

آنها شبها هم در مورد مسائل همیشگی با هم حرف می زنند

آنها شبها هم مثل روزها در مورد مسائل میوه و تره بار و درددلهای خود با هم حرف می زنند و به راستی، انگار دیگر به این شب نخوابی ها عادت کرده اند و این امر، اذیتشان نمی کند.

شاغلان بسیاری از مشاغل در کشور ما با وجود پراسترس بودن کار خود، شبها می توانند چند ساعتی را به دور از دغدغه کاری بخوابند و برای فردای کاری آماده باشند اما برخی از شغلها حتی شبها هم نمی توانند خواب آرامی داشته باشند.

مثال این امر، همین کارگران میادین میوه و تره بار و بازارروزها هستند که در شب نیز باید چند ساعتی را صرف انجام فعالیتهای مربوط به شغل خود کنند و نمی توانند مانند ما یک خواب کامل شش هفت ساعته بدون قطع شدن داشته باشند.

البته شاید هم این کارگران نسبت به این شب نخوابی ها حس خوبی دارند زیرا شب، فرصتی را فراهم می کند تا انسان با آرامش بیشتری به فعالیتهای خود بپردازد و دغدغه ای که در روز دارد را در شب نداشته باشد.

مسئولان و مدیران دستگاه های ذیربط، این تلاش شبانه را ببینند

اما با وجود این امر، لازم است مسئولان و مدیران دستگاه های ذیربط، این تلاش شبانه کارگران میادین میوه و تره بار و بازارروزها و تمامی افرادی که با بحث میوه و تره بار در ارتباط مستقیم هستند، را ببینند.

همچنین لازم است از این کارگران تقدیر شود زیرا آنها شبها نیز بیدارند و تلاش می کنند و ما می توانیم روزها میوه و سبزیجات مورد نیاز خود را با مراجعه به غرفه های آنها خریداری کنیم.

به نظر می رسد بسیاری از مردم نمی دانند که میوه و تره بار با چه سختی به دست مشتری می رسد البته ممکن است برخی از مردم نیز به مشقت این امر واقف باشند اما توجهی به این امر نداشته باشند و برای آنها اهمیتی نداشته باشد.

باید به یاد داشته باشیم که شاغلان برخی از مشاغل شبها نیز بیدار هستند و برای تامین زندگی خود و کسب روزی و تامین نیازهای ما تلاش می کنند اما گاهی این تلاش دیده نمی شود.

در چنین شرایطی، بیش از همه از دستگاه های ذیربط انتظار می رود تا قدردان زحمات شبانه این افراد باشند و از این افراد تقدیر کنند.

همچنین لازم است این دستگاه ها به بهانه های مختلف، مراسمی را برای تقدیر از این افراد برگزار کنند تا از آنها به بهترین نحو تقدیر شود و بدانند که دستگاه ها قدردان زحمات آنها هستند.

درعین حال لازم است رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری نیز برای معرفی تلاشهای این افراد بکوشند تا این تلاشها از سوی مردم نیز دیده شود و مردم به سادگی و با کم توجهی از کنار این امر نگذرنند.

دستگاه ها نظارت کنند تا هیچ حقی از این افراد ضایع نشود

همچنین لازم است این دستگاه ها تلاش و نظارت کنند تا هیچ حقی از این افراد ضایع نشود و حقوق آنها به موقع داده شود.

لازم است این حقوق کمتر از آنچه در قانون برای این میزان ساعت کاری تعیین شده، نباشد زیرا درست نیست که کسی که شبها نیز دغدغه کار دارد، حقش هم ضایع شود.

از دستگاه ها و سازمانهای ذیربط در زمینه میادین میوه و تره بار و بازارروزها نیز انتظار می رود که به تلاشهای شبانه کارگران این مراکز توجه بیشتری داشته باشند و از اهمیت این امر غافل نشوند.

مراسم تقدیر از کارگران میادین میوه و تره بار و بازارروزها برگزار شود

امیدواریم مراسم تقدیر برای تقدیر از کارگران میادین میوه و تره بار و بازارروزها نیز برگزار شود و این امر تداوم داشته باشد.

همچنین امید است که حق و حقوق این کارگران نیز ضایع نشود و حقوق آنها به موقع داده شود و کمتر از آنچه در قانون برای این میزان ساعت کاری تعیین شده، نباشد.

به امید روزی که همه تلاشهای افراد شاغل در مشاغل مختلف دیده شود و اهمیت و جایگاه هیچ شغلی مورد بی توجهی و کم توجهی قرار نگیرد.