ستاد ارتقاء ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در خراسان رضوی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی فرمانداران خراسان رضوی اظهار کرد: این ستاد با رویکرد تقویت و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی در لایه های مختلف اجتماعی و با توجه به شرایط خاص ماه مبارک رمضان در راستای استفاده هر چه بیشتر از فضای معنوی و روحانی این ماه تشکیل می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: تکریم بزرگان، ترویج فرهنگ صله رحم، تلاش برای ارتقای اخلاق عمومی و کمک به نیازمندان محورهای اصلی برنامه های این ستاد خواهد بود.

وی همچنین بر برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در تمامی شهرستان های استان در طول ماه مبارک رمضان تاکید و اظهار داشت: باید با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در شهرستان ها نسبت به برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر این نمایشگاه ها که موج معنوی و فرهنگی مناسبی در جامعه ایجاد می کند اقدام و برنامه ریزی شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی نیز در این گردهمایی گفت: انتخابات جایگاه تحقق خواست مردم و اراده آنان در اداره کشور است و عدالت سیاسی با حضور سلایق گوناگون و ایفای نقش گسترده مردم در انتخابات محقق می شود.

محمد غفاری گفت: در مورد انتخابات رویکرد ما به عنوان مجری، برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و حداکثری است تا مجلس کارآمدی با انتخاب آگاهانه و برخواسته از نظرات و سلایق گوناگون مردم تشکیل شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: مجلس مظهر قدرت مردم است و با توجه به جایگاه و نقشی که دارد تشکیل مجلس کارآمد، قوی و پشتیبان نظام می تواند تاثیر بسزایی در مسیر پیشرفت، خدمت رسانی به مردم، توسعه و آبادانی کشور داشته باشد.

غفاری با بیان اینکه انتخابات مجلس مکانیزمی برای گردش قدرت و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار قدرت سیاسی است، افزود: مردم با حضور در انتخابات و ایفای نقش در مدیریت سیاسی جامعه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن استفاده کرده و با رای خود مطالبات و خواسته ها را بیان و در چارچوب قانونی اعمال قدرت می کنند.

وی گفت: با برگزاری انتخابات میزان مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نظام سنجیده شده و در واقع راهکاری قانونی برای اعمال اصلاحات و ایجاد تغییرات بر اساس خواست مردم به وجود می آید.

غفاری با تاکید بر اینکه نباید برگزاری انتخابات باعث بروز التهاب و تنش های سیاسی در جامعه شود، تصریح کرد: انتخابات ابزاری برای بیان عقاید و ارایه نگرش های متفاوت در اداره جامعه و در واقع ابزاری برای تحکیم امنیت ملی است لذا نباید اجازه دهیم در جریان برگزاری آن به وفاق و امنیت ملی خدشه ای وارد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی افزود: انتخابات نباید هدف قرار گیرد تا برای موفقیت در آن دست به هر اقدامی زده شود، بلکه پیروزی در انتخابات روشی برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم است و باید با این نگرش نسبت به برگزاری انتخابات اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

غفاری بر لزوم توجه و دقت عمل فرمانداران به موضوع امنیت انتخابات تاکید و تصریح کرد: یکی از استراتژی های ضد انقلاب، بی ثبات سازی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت کشور است که باید همانند گذشته با دقت و حساسیت خاص این مسئله را پیگیری کرده و اجازه ندهیم کوچکترین خللی به ثبات و شور حال انتخابات در نقاط مختلف استان وارد شود.

معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مقولاتی که باید فرمانداران نسبت به آن توجه خاصی داشته باشند بحث تبلیغات زود هنگام انتخاباتی در شهرستان ها است و باید در صورت مشاهده، به عنوان اخلال در فضای انتخابات با جدیت با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.

وی درباره نحوه اجرای انتخابات سال جاری گفت: قانون انتخابات تغییر خاصی نسبت به گذشته نداشته و به احتمال فراوان بحث افزایش تعداد نمایندگان را هم نخواهیم داشت، علاوه بر این اجرای کامل فرآیندهای انتخابات به صورت رایانه ای با توجه به مشکلات و محدودیت های موجود بر سر این راه منتفی شده است.