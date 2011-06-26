دوره آموزشی روزنامه نگاری با استقبال اصحاب رسانه آغاز شد

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاسهای آموزش روزنامه نگاری با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقاء سطح کیفی فعالیتها و تعامل و همدلی هر چه بیشتر متولیان رسانه در این استان آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به گستره و حجم بالای فعالیتهای مطبوعاتی و رسانه ای در استان البرز ضرورت برگزاری دوره های آموزشی فشرده خبرنگاری توسط معاونت مطبوعاتی این اداره کل احساس شد که این مهم با طراحی و برگزاری اولین دوره تخصصی آغاز شده و با سایر دوره های آموزشی و نشستهای تخصصی تداوم خواهد یافت.

این مسئول با بیان اینکه با استقبال گسترده اصحاب رسانه از برگزاری این دوره ها در همان روزهای نخستین مهلت ثبت نام، ظرفیت کلاسها تکمیل شد، اظهار داشت: علی رغم افزایش 20 درصدی به سقف پیش بینی شده فراگیران، عده ای امکان حضور در دوره را نیافتند که امیدواریم در آینده برای سایر داوطلبین نیز چنین شرایطی فراهم شود.

معاون مطبوعاتی ارشاد البرز بیان کرد: سرانه دوره و هزینه بسته آموزشی برای هر نفر 120 هزار تومان است که مبلغ یکصد هزار تومان توسط این اداره کل تامین شده و مبلغ 20 هزار تومان نیز بابت بخشی از هزینه های بسته آموزشی از خبرنگاران هنگام ثبت نام اخذ شد.

وی گفت: این دوره در قالب چهار کلاس مجزا به مدت 24 ساعت و در شش نوبت زمانی چهار ساعته با حضور 120 خبرنگار از نشریات سطح استان برگزار می شود و در پایان پس از مهارت سنجی و ارزیابی عملکرد فراگیران مدرک معتبر آموزشی به شرکت کنندگان اعطاء می شود.