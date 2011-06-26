  1. استانها
  2. مازندران
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

عباسی عنوان کرد:

ضریب خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی به 92 درصد رسید

ضریب خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی به 92 درصد رسید

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی گفت: هم اکنون ضریب خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی به 92 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع رئیس سازمان و معارفه سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران در ساری به ضریب خودکفایی کشور در بخش کشاورزی  اشاره کرد و اظهار داشت: ضریب خودکفایی مواد غذایی در کشور به بالای 92 درصد رسیده است.  

وی افزود: افزایش در آمد و ایجاد اشتغال، کیفیت تولید از برنامه های ضروری است که باید در اسرع وقت انجام دهیم.  

عباسی اظهار داشت: دامداری، کشاورزی، باغبانی، مبارزه با آفات تولید محصول مرغوب، نگهداری و صادرات، تنظیم بازار از ویژگی هایی است که این وزارتخانه را متمایز کرده است.  

وی به امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی علیرغم همه مشکلات و نارسایی ها توانسته امنیت غذایی مردم را تامین کند.  

معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: 23 درصد شتغال،22 درصد صادرات غیر نفتی توسط تولیدکنندگان داخلی کشور صورت می گیرد.

عباسی، هدفمند کردن یارانه ها را فرصتی برای بخش کشاورزی دانست و افزود: هدفمند کردن یارانه ها فرصت مناسبی خواهد بود تا بتوان کیفیت و تولید محصولات کشاورزی را با هزینه پایین ارتقاء داد.  

معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:بیش از 80 درصد اعتبارات بلاعوض تعیین شده به پروژه های آب و خاک تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش مهر، در این مراسم با تقدیر از خدمات عنایت الله تورنگ، رضا عظیمی به عنوان سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران منصوب شد.

کد مطلب 1344856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها