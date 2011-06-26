ضریب خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی به 92 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع رئیس سازمان و معارفه سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران در ساری به ضریب خودکفایی کشور در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: ضریب خودکفایی مواد غذایی در کشور به بالای 92 درصد رسیده است.

وی افزود: افزایش در آمد و ایجاد اشتغال، کیفیت تولید از برنامه های ضروری است که باید در اسرع وقت انجام دهیم.

عباسی اظهار داشت: دامداری، کشاورزی، باغبانی، مبارزه با آفات تولید محصول مرغوب، نگهداری و صادرات، تنظیم بازار از ویژگی هایی است که این وزارتخانه را متمایز کرده است.

وی به امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی علیرغم همه مشکلات و نارسایی ها توانسته امنیت غذایی مردم را تامین کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: 23 درصد شتغال،22 درصد صادرات غیر نفتی توسط تولیدکنندگان داخلی کشور صورت می گیرد.

عباسی، هدفمند کردن یارانه ها را فرصتی برای بخش کشاورزی دانست و افزود: هدفمند کردن یارانه ها فرصت مناسبی خواهد بود تا بتوان کیفیت و تولید محصولات کشاورزی را با هزینه پایین ارتقاء داد.

معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:بیش از 80 درصد اعتبارات بلاعوض تعیین شده به پروژه های آب و خاک تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش مهر، در این مراسم با تقدیر از خدمات عنایت الله تورنگ، رضا عظیمی به عنوان سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران منصوب شد.