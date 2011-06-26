انتصاب سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم دکتر مجید غیورمبرهن به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

دکتر محمدحسین یادگاری در نامه ای از تلاشهای دکتر علی اکبر شمسیان رییس سابق این پژوهشکده قدردانی کرد.