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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

انتصاب سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

انتصاب سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این نهاد را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم دکتر مجید غیورمبرهن به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

دکتر محمدحسین یادگاری در نامه ای از تلاشهای دکتر علی اکبر شمسیان رییس سابق این پژوهشکده قدردانی کرد.

کد مطلب 1344857

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