انتصاب سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم دکتر مجید غیورمبرهن به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی منصوب شد.
دکتر محمدحسین یادگاری در نامه ای از تلاشهای دکتر علی اکبر شمسیان رییس سابق این پژوهشکده قدردانی کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این نهاد را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم دکتر مجید غیورمبرهن به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی منصوب شد.
دکتر محمدحسین یادگاری در نامه ای از تلاشهای دکتر علی اکبر شمسیان رییس سابق این پژوهشکده قدردانی کرد.
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