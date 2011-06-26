کودک آزاری مولود بی اعتقادی خانواده ها به مسائل معنوی و مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یگشنبه با بیان این مطلب در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی افزود: جامعه ای که در آن رشد شخصیت ها در خانواده های بی اعتقاد به مسائل معنوی و مذهبی صورت بگیرد بیش از دیگر جوامع شاهد پدیده شوم و تکان دهنده کودک آزاری خواهد بود.

وی با بیان این که ایران اسلامی باید به عنوان یک کشور مسلمان و معتقد به ارائه الگوی حکومتداری اسلامی با تربیت دینی فرزندان به دنیا بپردازد بیان داشت: براساس آمار جهانی سالانه 135تا 275میلیون کودک در دنیا از سوی خانواده های خود مورد خشونت قرار می گیرند که این امر بسیار تاسف آور است.

استاندار مرکزی با بیان این که پدیده کودک آزاری در جوامع صنعتی امروز بیشتر از سایر جوامع است گفت: عدم هم خویی دنیای صنعت با جامعه ضریب آسیب پذیری آن جامعه را افزایش می دهد.

شعبانی فرد گفت: تلاش د رجهت کاهش آسیبهای اجتماعی وظیفه همه دستگاههای اجرایی است.

وی عدم اعتماد به نفس، انحرافات جنسی، بدبینی، خشم، خودزنی وگرایش به خودکشی را از پیامدهای بد سرپرستی در بین کودکان برشمرد و افزود: در کشور ایران و به طبع آن استان مرکزی به دلیل برخورداری افراد جامعه از اعتقادات قوی دینی تعداد کودکان بد سرپرست و بی سرپرست بسیار کم است.

