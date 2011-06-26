فقط نیمی از ظرفیت صنایع گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی ظرفیتهای صنعتی استان افزود: با عارضه یابی های انجام شده، مهمترین مشکل آنها سرمایه در گردش عنوان شده که برای رفع این مساله و مشکلات صنایع بحرانی، ماهانه جلساتی با نام توانمندسازی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با تلاش ستاد سرمایه گذاری استان 2.5 میلیارد دلار طرح صنعتی در قالب 224 پروژه در سایت ستاد سرمایه گذاری ثبت شده اند که بیش از 75 پروژه دارای فرم PFS (قابل پذیرش در دنیا) هستند.

معاون استاندار گلستان گفت: با ارائه این طرح ها، فرصتهای سرمایه گذاری در استان شناسایی شده زیرا که معتقدیم نشان دادن راه و مسیر اصلی اشتغال از سوی مسئولان، حق اصلی مردم است.

غلامی اضافه کرد: مجتمع پتروشیمی، پروژه ماهیان خاویاری، توسعه خوشه های صنعتی و پنبه از مزیتهای سرمایه گذاری موجود در استان هستند که در سایه تعامل با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) روند توسعه آنها شتاب خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: سهم بخش صنعت در استان گلستان شش درصد است که راهکار توسعه این بخش، طراحی فضاهای جدید و بررسی مشکلات یکایک واحدهای صنعتی می باشد.

وی اظهار داشت: راهکار اجرایی افزایش سطح درآمد و سهم بخش کشاورزی و خدمات استان در تولید ناخالص ملی، گسترش صنایع و خدمات پیشرفته است.



غلامی با بیان اینکه صنعت، عامل ایجاد اشتغال پایدار در استان است، ادامه داد: در حال حاضر بیش از 19 هزار نفر از 20 هزار جمعیت شاغل در بخش صنعت، بیمه هستند که نشان دهنده شغل پایدار در این بخش و توجه به آن است.



وی بر تدوین استراتژی صنعتی در بخش صنعت و معدن استان، تاکید کرد.