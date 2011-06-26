دانشگاه آزاد قائمشهر در 30 رشته کارشناسی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد زارع ن‍ژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

زارع نژاد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر امسال بیشترین جذب دانشجو کارشناسی را در سطح دانشگاههای آزاد

اسلامی شمال کشور داشته است.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گفت: تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش و پرورش

ابتدایی، مدیریت بازرگانی، علمی کاربردی حسابداری، تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی، آموزش، ریاضی، آموزش علوم تجربی، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولو‍ژی برق قدرت، مهندسی تکنولوژی ساختمان، مهندسی تکنولوژی عمران از رشته های جدید در دانشگاه آزاد قائمشهر برای پذیرش دانشجو است.

وی افزود: این دانشگاه نیز در رشته های مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب، مهندسی تکنولوژی معماری، مهندسی تکنولوژی معدن، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو، مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی سخت افزاری کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی، مهندسی آبیاری، مهندسی ماشین های کشاورزی، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات دامی شیلات دانشجو می پذیرد.

زارع نژاد گفت: تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، علمی کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت بخشی دیگری از این رشته ها است.

وی به تمامی داوطلبان تأکید کرد: با توجه به مهلت اعلام شده از سوی مرکز آزمون حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 11 تیرماه تیر ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.