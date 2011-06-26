به گزارش خبرنگار مهر، مظفری‌زاده را در امر قضاوت دیدار تیم‌های "اربیل" عراق و "پرسیپورا جایاپورا" اندونزی که روز سه شنبه 27 سپتامبر 2011 (5 مهرماه 1390) در ورزشگاه "حریری" اربیل برگزار می شود، رسول فروغی و سعید علی نژادیان همراهی می کنند.

داور ذخیره این بازی نیز یدالله جهانبازی، دیگر داور کشورمان است که تیم داوری مظفری زاده و کمکهایش را همراهی خواهد کرد. دیدار رفت دو تیم پرسیپورا جایاپورا اندونزی و اربیل عراق روز پنجشنبه 13 سپتامبر 2011 (22 شهریورماه 1390) در ورزشگاه "ماندالا کریدا" شهر جایاپورا اندونزی برگزار می شود.