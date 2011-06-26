  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

در یک چهارم نهایی جام AFC/

مظفری‌زاده دیدار نمایندگان عراق و اندونزی را قضاوت می‌کند

مظفری‌زاده دیدار نمایندگان عراق و اندونزی را قضاوت می‌کند

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا سعید مظفری‌زاده را به عنوان داور دیدار نمایندگان عراق و اندونزی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفری‌زاده را در امر قضاوت دیدار تیم‌های "اربیل" عراق و "پرسیپورا جایاپورا" اندونزی که روز سه شنبه 27 سپتامبر 2011 (5 مهرماه 1390) در ورزشگاه "حریری" اربیل برگزار می شود، رسول فروغی و سعید علی نژادیان همراهی می کنند.

داور ذخیره این بازی نیز یدالله جهانبازی، دیگر داور کشورمان است که تیم داوری مظفری زاده و کمکهایش را همراهی خواهد کرد. دیدار رفت دو تیم پرسیپورا جایاپورا اندونزی و اربیل عراق روز پنجشنبه 13 سپتامبر 2011 (22 شهریورماه 1390) در ورزشگاه "ماندالا کریدا" شهر جایاپورا اندونزی برگزار می شود.

کد مطلب 1344874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها