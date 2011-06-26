تدوین 40 برنامه راهبردی برای افزایش تجارت خارجی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه ها در حوزه های مختلف و ایجاد زیرساختهای لازم جهت بهبود روند صادرات محصول از طریق امضای تفاهم نامه های بین المللی، تجهیز گمرکات، تامین ناوگان حمل ونقل و ایجاد بزرگراه ها تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای رتبه هشتم کشوری در بحث صادرات غیرنفتی بوده بطوریکه چهار درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: صادرات یک میلیارد و 200 میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان طی امسال هدف گذاری شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی کنسانتره، آبمیوه، پوره و مشتقات آن، مواد غذایی، لوازم خودرو و مصالح ساختمانی را عمده کالاهای صادراتی آذربایجان غربی دانست و گفت: هم اکنون 60 درصد کنسانتره کشور در این استان تولید می‌شود.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه

اسکندری در ادامه از برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه 31 شهریور الی سوم مهر ماه سال 90 خبر داد و گفت: این نمایشگاه در گروه های کالایی فرش، صنایع پلاستیک، خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی، پتروشیمی، صنایع دستی، تجهیزات ولوازم پزشکی، ابزار و مصالح ساختمانی، انواع سنگهای تزئینی وکاشی، سرامیک، صنایع دام و طیور، صنعت سیمان، مواد شیمیایی و انواع رنگهای ساختمانی، ماشین آلات صنعتی، آبمیوه و کنسانتره برگزار می شود

وی بیان داشت: همه واحدهای تولیدی باید دستاوردهای کیفی خود را در این نمایشگاه که همزمان با نمایشگاه صنایع غذایی ترکیه برگزار می شود، عرضه کنند.

راه اندازی دفتر تجاری ایران در روسیه

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی دفتر تجاری ایران در روسیه طی امسال خبر داد و افزود: امسال کشف بازارهای جدید با اعتقاد بر اینکه نباید تجارت را منحصر به کشور خاصی کرد بوده که اعزام هیئتهای تجاری، پذیرش هیئتهای تجاری از کشورهای هدف، برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی، مشارکت در نمایشگاه‌های دنیا در حال عملیاتی شدن هستند.

وی از برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی در 19 تیر ماه سالجاری در ارومیه خبر داد و اظهار داشت: از هیئتهای تجاری برای حضور در این نمایشگاهها دعوت و مقرر شده هیئتهایی از کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و بلاروس در این نمایشگاه حضور یابند.

اسکندری نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی و کشاورزی برای اولین بار در دهوک، نمایشگاه مواد غذایی در امارات و نمایشگاه هایی در کشورهای تاتارستان، استانبول ترکیه و ارمنستان را از جمله نمایشگاه هایی عنوان کرد که طی سالجاری برگزار می شود.

واحدهای تولید حق افزایش خودسرانه قیمت کالاها را ندارند

این مسئول با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی حق افزایش خودسرانه قیمت کالاها را ندارند، افزود: واحد های تولیدی برای بهره وری بهتر باید قیمت تمام شده کالا را کاهش و کیفیت را افزایش دهند که تحقق این امر نیازمند به کارگیری افراد متخصص، نوسازی و تجهیز ماشین آلات و ارتقا سطح توان مدیریتی در واحدهای تولیدی است.

اسکندری از همکاری خوب مردم و اصناف در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و بیان داشت: اجرای این قانون نیازمند اتکای واحدهای تولیدی به استفاده از حاملهای انرژی یارانه ‌دار متاثر از اجرای این قانون است.

وی با بیان اینکه ایران تا سال گذشته جز کشورهای توزیع کننده غیر منطقی یارانه‌ها و توزیع ناعادلانه ثروت در منطقه بود، ادامه داد:با توجه به اینکه یارانه ها از محل اعتبارات و منابع ملی تامین می شوند، الزام اجرای این قانون از ضروریات بود.