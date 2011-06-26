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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

در هفته صنعت و معدن/

10 واحد صنعتی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

10 واحد صنعتی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: 10 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 157 میلیارد و 900 میلیون ریال در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در هفته صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک خراسان شمالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: با بهره برداری از این 10 واحد صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان فرصت اشتغالزایی برای 303 نفر فراهم می شود.

محمد رضا باقری تصریح کرد: هم اکنون ساخت چهار واحد صنعتی دیگر نیز با اعتبار 66 میلیارد و 390 میلیون ریال در دست اجراست که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از بهره برداری شش عنوان پروژه عمرانی در نواحی و شهرکهای صنعتی استان در هفته صنعت و معدن خبر داد و حجم سرمایه گذاری هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از آنها را 17 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی شبکه انتقال گاز به شهرک صنعتی بیدک و سایر شهرکهای صنعتی به طول 13 کیلومتر، برق رسانی به شهرک صنعتی جاجرم به طول چهار کیلومتر، احداث شبکه مخابرات به ناحیه صنعتی عباس آباد اسفراین به طول سه کیلومتر و احداث راه دسترسی به ناحیه صنعتی امیر آباد شیروان به طول دو هزار و 200 متر را از مهمترین این پروژه ها برشمرد.

باقری در ادامه گفت: با بهره برداری از شبکه انتقال گاز در شهرک صنعتی بیدک 97 درصد از واحدهای صنعتی آن از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی همچنین از گاز رسانی به شهرکهای صنعتی  شهرستانهای فاروج، جاجرم و مانه و سملقان در سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک استان در خاتمه عنوان کرد: هم اکنون نه شهرک صنعتی از نعمت آب، 10شهرک صنعتی از برق، چهار شهرک صنعتی از گاز و پنج شهرک صنعتی در استان از تلفن بهره مند هستند.

کد مطلب 1344878

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