مسئولان مازندران روحیه انتقاد پذیری را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست خبری استاندار مازندران در ساری افزود: رسانه ها در انعکاس اخبار و نقدهای سازنده و اثرگذار مختار هستند.

وی اظهار داشت: هیچ رسانه ای در مازندران تاکنون پیدا نشده که بخواهد بر خلاف مصالح نظام اظهارنظر کند و اگر انتقادی بوده صرفا برای اصلاح امور صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه هر موضوعی که خبرنگار از مسئولی می شنود نباید آن را علنی کند، تصریح کرد: حفظ حیثیت و جایگاه مدیران و مردم کارکرد اصلی رسانه مردمی است.

ابراهیمی با بیان اینکه صدور انقلاب متعلق به جامعه رسانه ای بوده است افزود: رسانه ها با شناسایی نقاط آلوده و آسیب پذیر استان برای رفع آن چاره اندیشی کنند.

بهرام حمیدی، مدیرکل شبکه تبرستان نیز با اشاره به اینکه این شبکه آمادگی ارائه برنامه های مختلف شبکه برای نقد رسانه های استان است اظهار داشت: استودیوی شبکه تبرستان در هفته آماده نقادی صاحب نظران رسانه ای است.

وی با بیان اینکه خبررسانی کار اصلی رسانه ها است افزود: رسانه ملی خود را در خدمت رسانه های استانی می داند و با آنان برای توسعه مازندران تلاش می کند.

وی با اشاره به اینکه خود را متعلق به جامعه رسانه و خبرنگار می دانم اظهار داشت: باید اصحاب رسانه با یکدیگر خوشرفتاری کنند تا استان توسعه یافته محقق شود.