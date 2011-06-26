8 هزار پروانه برای مسکن مهر تعاونیها در لرستان صادر شد

بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به فعالیت تعاونی ها در بخش های مختلف اظهار داشت: یکی از نکات منحصر به فرد در تعاونی ها بحث حاکمیت انسانها است چرا که در فعالیت تعاونی افراد و صاحبان سرمایه حرف اصلی را می زنند.

وی موضوع عدالت محوری را از دیگر شاخصهای فعالیت تعاونیها برشمرد و گفت: در شرکتهای تعاونی افراد سهام مساوی در اختیار دارند و هر نفر دارای یک رای است.

مدیرکل تعاون استان لرستان با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت همواره باید توام با عدالت باشد، یادآور شد: با توجه به دغدغه های موجود در بخش مسکن تعاونیهای مسکن مهر در استان و کشور شکل گرفتند.

بهرامی با تاکید بر اینکه کار مسکن به برکت فعالیتهای دولت نهم از شتاب بیشتری برخوردار بوده است، افزود: با توجه به اهمیت مسکن در رونق اقتصادی و رفاه مردم توجه به این مقوله به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در سبد هزینه های خانوار عمده ترین هزینه مربوط به مسکن است، یادآور شد: امروز 30 درصد هزینه های خانواده ها صرف تامین مسکن می شود.

مدیر کل تعاون استان لرستان از طرح مسکن مهر به عنوان یک انقلاب در حوزه مسکن کشور یاد کرد و گفت: در این راستا نزدیک به 143 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در استان ثبت نام کردند.

عزیزی با اشاره به پالایش و بررسی شرایط متقاضیان، عنوان کرد: در نهایت 43 هزار و 700 نفر از میان افراد یاد شده واجد شرایط دریافت مسکن مهر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه در سال 88 دولت ابلاغ کرد که کسانی که می خواهند می توانند با خروج از قالب تعاونیها به صورت گروهی اقدام به ساخت مسکن مهر کنند، ادامه داد: در پی اعلام عمومی دولت 32 هزار و 700 نفر از تعاونیها خارج شدند.

مدیرکل تعاون استان لرستان افزود: در مجموع از تعداد متقاضیان یاد شده حدود 11 هزا نفر در قالب 78 تعاونی ساماندهی شدند.

عزیزی با اشاره به دریافت 8 هزار پروانه برای واحدهای مسکن مهر تعاونیهای لرستان، افزود: همچنین تاکنون عملیات سفت کاری چهار هزار واحد مسکن مهر تمام شده است.

وی ادامه داد: در مجموع کار نازک کاری 850 واحد مسکن مهر مربوط به تعاونیهای استان تمام شده است که امید می رود در هفته تعاون این تعداد واحد مسکونی تحویل داده شود.