جزئیات گاز تحویلی به نیروگاهها/ قطع گاز نیروگاهها صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شیخ بهایی امروز درباره آخرین وضعیت روند گازرسانی به نیروگاهها، گفت: در سه ماهه نخست سالجاری تاکنون حدود 11 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها تحویل داده شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه خرداد ماه امسال بالغ بر سه میلیارد و 719 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها تحویل داده شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر با اجرای قانون هدفنمدسازی یارانه ها و رعایت الگوی مصرف گاز پیش بینی می شود افزایشی در زمینه گازرسانی به نیروگاهها و صنایع حاصل شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در تشریح وضعیت گازرسانی به نیروگاههای استان تهران، افزود: مجموع کل مصرف گاز این نیروگاهها در فروردین ماه امسال به 368 میلیون متر مکعب، اردیبهشت ماه به 387 میلیون متر مکعب و خرداد ماه به 362 میلیون متر مکعب رسید.

به گفته وی بر این اساس نیروگاه بعثت 115 میلیون متر مکعب، نیروگاه ری 116 میلیون متر مکعب، نیروگاه شهید فیروزی 31، نیروگاه منتظر قائم512، نیروگاه رودشور 201، نیروگاه پرند 90 و نیروگاه دماوند 52 میلیون متر مکعب در این سه ماه گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

شیخ بهایی در ادامه به وضعیت گازرسانی به نیروگاه شازند اراک اشاره کرد و افزود: مجموع گاز تحویلی به این نیروگاه در سه ماه نخست امسال به 365.8 میلیون متر مکعب رسید.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، خاطر نشان کرد: این نیروگاه فروردین ماه 6/90، اردیبهشت 9/164 و خرداد 110.3 میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده است.