به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح در شهرستان ساری با بیان اینکه این طرح برنامه‌ای کشوری است که بر اساس ابلاغیه ملی در امامزاده‌های شاخص برگزار می‌شود، گفت: طرح نشاط معنوی طبق دستورالعمل باید در 24 امامزاده شاخص مازندران برگزار ‌شود که این اداره کل این پایگاهها را به 35 رسانده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران امامزاده ها و اماکن متبرکه را بهترین مکان برای تقویت باورهای دینی جوانان و نوجوانان دانست و افزود: در فصل تابستان از فضای اماکن متبرکه در جهت ترویج باروهای دینی نسل جوان جامعه استفاده خواهد شد.

وی اهداف برگزاری طرح نشاط معنوی را بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان، ایفای نقش فعال در جهت قطب فرهنگی بقاع متبرکه، تقویت بنیه های اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان با استفاده از فضای معنوی امامزادگان ترویج اندیشه های نورانی حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری و تبلیغ وترویج فعالیت های فرهنگی و آموزشی امامزادگان و بقاع متبرکه دانست.

سهرابی گفت: این طرح از امروز در بقاع متبرکه آغاز شده که 70 مربی روحانی اعزامی از قم و مربیان بومی از جمله مربیان قرآنی، اخلاق، ورزشی هنری و اردویی هدایت شرکت کنندگان را به عهده دارند.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تبدیل اماکن متبرکه به اماکن فرهنگی افزود: کلاس های طرح نشاط معنوی در راستای تحقق بخشیدن به رهنمودهای مقام معظم رهبری در امامزاده ها اجرایی می شود و نقش سازنده‌ای در به‌کارگیری فرامین و دستورات قرآنی خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران تصریح کرد: مخاطبین این طرح دانش آموزان دختر و پسر هشت تا 16 سال هستند.

سهرابی، فعالیتهای تفریحی، ورزشی و اجتماعی را فوتبال، شنا، تیراندازی، دو میدانی- برگزاری اردوهای سیاحتی، زیارتی به اماکن مقدسه و مناطق تفریحی استان- برپایی نماز جماعت و قرائت ادعیه و برگزاری مراسم مذهبی در این اماکن متبرکه، فعال کردن خدام افتخاری فرهنگی بقاع- برگزاری مسابقات فرهنگی وکتابخوانی- فعال کردن کتابخانه های امامزادگان و بقاع متبرکه عنوان کرد.

وی گفت: در طول برگزاری طرح نشاط معنوی باید به نحوی درجهت ترویج فرهنگ وقف نیز اقدامات لازم از طریق مربیان وکلاسهای آموزشی و فضای بقاع متبرکه استفاده شود.

حجت الاسلام مسعود قربانی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری گفت: در شهرستان ساری طرح نشاط معنوی در آستانه شاخص امامزاده عباس، امامزاده مللا مجدالدین و آستانه مقدسه پهنه کلا با جذب 400 دانش آموز همراه با برنامه های متنوع قرآنی، فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی،علمی، تفریحی و ورزشی و اردویی در فضای مناسب و زیر نظر مربیان مجرب شروع به کار کرده است.