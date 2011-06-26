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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

رحیمی اعلام کرد:

جلسات شورای‎عالی اشتغال جدی‌تر شد/ بانک‎ها وارد عمل شدند

جلسات شورای‎عالی اشتغال جدی‌تر شد/ بانک‎ها وارد عمل شدند

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه در سال جاری جلسات شورای عالی اشتغال جدی تر شده است، گفت: بانک ها نیز با ظرفیت بیشتری وارد میدان اشتغال زایی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز در جلسه شورای عالی اشتغال با تاکید بر اینکه نشست ها شکل جدی تری به خودش گرفته است، گفت: بانک ‌ها نیز از ابتدای سال جاری با ظرفیت بیشتری وارد میدان اشتغالزایی شده و تعهدات بیشتری را برای پشتیبانی از بخش اشتغال پذیرفته اند.

معاون اول رئیس جمهور با اظهار امیداوری نسبت به اینکه در سال جهاد اقتصادی نتایج دلخواه و هدفگذاری تعیین شده در زمینه اشتغال زایی محقق شود، افزود: یکی از مهمترین جلسات دولت جلسه شورای عالی اشتغال است.

رحیمی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با تلاش گسترده اعضای این شورا، تحقق هدف تعیین شده امری ممکن و شدنی است.

همچنین در این جلسه وزیر کار و امور اجتماعی گزارشی از جلسات فرعی شورا و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تقویت بخش تعاون و واحدهای دانش‌بنیان، پیگیری امور مربوط به کارت خرید اعتباری کارگران و منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال ارائه کرد.

گزارشی نیز توسط نماینده وزارت بازرگانی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه و وزارت صنایع ارائه و مقرر شد در جلسات آتی شواری عالی اشتغال برنامه جامع و نهایی این دو وزارتخانه ادغام‌ شده ارائه شود.

کد مطلب 1344890

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