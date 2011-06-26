به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز در جلسه شورای عالی اشتغال با تاکید بر اینکه نشست ها شکل جدی تری به خودش گرفته است، گفت: بانک ‌ها نیز از ابتدای سال جاری با ظرفیت بیشتری وارد میدان اشتغالزایی شده و تعهدات بیشتری را برای پشتیبانی از بخش اشتغال پذیرفته اند.

معاون اول رئیس جمهور با اظهار امیداوری نسبت به اینکه در سال جهاد اقتصادی نتایج دلخواه و هدفگذاری تعیین شده در زمینه اشتغال زایی محقق شود، افزود: یکی از مهمترین جلسات دولت جلسه شورای عالی اشتغال است.

رحیمی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با تلاش گسترده اعضای این شورا، تحقق هدف تعیین شده امری ممکن و شدنی است.

همچنین در این جلسه وزیر کار و امور اجتماعی گزارشی از جلسات فرعی شورا و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تقویت بخش تعاون و واحدهای دانش‌بنیان، پیگیری امور مربوط به کارت خرید اعتباری کارگران و منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال ارائه کرد.

گزارشی نیز توسط نماینده وزارت بازرگانی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه و وزارت صنایع ارائه و مقرر شد در جلسات آتی شواری عالی اشتغال برنامه جامع و نهایی این دو وزارتخانه ادغام‌ شده ارائه شود.