9پایگاه تابستانی کانون فرهنگی مساجد در تفرش فعال شد

محمد حسن افشاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری کلاسهای هنری، فرهنگی و علوم قرآنی از مهمترین برنامه های این پایگاه ها است.

وی یادآوردشد: برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، نقش بسزایی در شکوفایی استعداد های نهفته آنان دارد.

افشاری افزود: اگر طرح و نقشه زندگی و کار جوانان با برنامه‌هایی که برایاوقات فراغت خود تنظیم می‌کنند، مغایرت داشته باشد یا تفریحات و فعالیت‌های فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی در تضاد باشد، اوقات فراغت به یک مشکل اجتماعی مبدل می شود