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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

9پایگاه تابستانی کانون فرهنگی مساجد در تفرش فعال شد

تفرش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تفرش از آغاز فعالیت 9 پایگاه تابستانی با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان در کانون های فرهنگی مساجد این شهرستان خبر داد.

 محمد حسن افشاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری کلاسهای هنری، فرهنگی و علوم قرآنی از مهمترین برنامه های این پایگاه ها است.

 وی یادآوردشد: برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، نقش بسزایی در شکوفایی استعداد های نهفته آنان دارد.

افشاری افزود: اگر طرح و نقشه زندگی و کار جوانان با برنامه‌هایی که برایاوقات فراغت خود تنظیم می‌کنند، مغایرت داشته باشد یا تفریحات و فعالیت‌های فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی در تضاد باشد، اوقات فراغت به یک مشکل اجتماعی مبدل می شود

کد مطلب 1344891

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