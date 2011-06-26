برپایی نمایشگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر در آق قلا

به گزرش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه دو روزه که بعد از ظهر یکشنبه برپا شد، سازمان های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر مانند فرمانداری، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی، هلال احمر و سازمان های غیردولتی و دیگر دستگاه های عضو عملکرد سازمانی خود را به نمایش گذاشتند.

نمایش عکس و آشنایی با انواع مواد مخدر، توزیع کتاب و بروشور از جمله اقداماتی بود که در مدت برپایی این نمایشگاه به مردم ارائه می شود.

به گزارش مهر، همچنین به همت شورای اسلامی و دهیاری روستای دوگونچی از توابع بخش مرکزی آق قلا یک دوره مسابقات والیبال چهار جانبه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در زمین ورزشی این روستا برگزار شد.



در این مسابقات چهار تیم والیبال روستای صحنه سفلی، روستای دوگونچی و دوتیم از شهر آق قلا شرکت داشتند که در بازی نهایی تیم والیبال صحنه سفلی با غلبه بر تیم والیبال دوگونچی به مقام اول دست یافت.

در پایان این مسابقات جوایزی نیز به تیم های اول و دوم اهدا شد.