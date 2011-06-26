33 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات فارس به خارج صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل گمرکات استان فارس با اشاره به اینکه مقدار 26 هزار و 422 تن کالا طی سه ماه امسال از طریق این اداره کل به خارج از کشور صادر شده، افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 18 درصد و از نظر ارزش دو درصد کاهش داشته است.

سکینه سیاحی با بیان اینکه در مدت موصوف کالاهای صادراتی به 29 کشور جهان ازجمله امارات متحده عربی، عراق، آلمان، افغانستان، ترکیه، قطر، کویت، اتریش و پاکستان صادر شده است، افزود: فرش دستباف، پسته و مغز پسته، عصاره و پودر شیرین بیان، خرمای تازه و خشک، مواد غذایی، مصنوعات فلزی، کالاهای صنعتی، کاشی و سرامیک، مصنوعات مسی و چینی بهداشتی بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند.

وی بیان کرد: در سه ماهه سال جاری 13 هزار و 950 تن کالا به ارزش 60 میلیون و 918 هزار و 571 دلار از طریق گمرکات استان فارس به کشور وارد شده، ادامه داد: این میزان وادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 444 درصد و از نظر ارزش 220 درصد افزایش را نشان می دهد که از دلایل عمده آن نیز این است که امورات مربوط به تعاونیهای استان فارس که قبلا توسط گمرک بندرلنگه انجام میشد از ابتدای سال جاری در گمرک شیراز انجام می شود و دلیل دیگر اینکه استقبال تجار و بازرگانان از فضای انبارها و باراندازهای موجود با توجه به اینکه فضای فیزیکی بسیار گسترش یافته افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل گمرکات استان فارس تصریح کرد: عمده کشورهایی که کالا از آنجا وارد شده شامل آلمان، امارات متحده عربی، چین، هند، پاکستان، قطر، سوئیس، اتریش، ترکیه و سوئد است.