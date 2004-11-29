دكترمحمد حسين عليزاده مدير تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين حكم آمده است : « برادر گرامي جناب آقاي دكتر محمد حسين عليزاده با اهداي سلام احتراما نظر به تعهد لياقت تخصص و سوابق ارزنده جنابعالي در حوزه تربيت بدني و ورزش به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري منصوب مي شويد. اميد است براساس اهداف ، وظايف، سياستها و برنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و با بهره مندي از تجارب ارزنده كارشناسان ، محققان و همكاري دانشگاهها موسسات آموزش عالي براساس مفاد سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني نسبت به ارتقاي سطح تشكيلات تربيت بدني ورزش دانشگاهها، افزايش نقش ورزش دانشجويي در ورزش ملي و همچنين در سازمانهاي قاره اي و جهاني ورزش هاي دانشگاهي موفق و مويد باشيد. از خداوند منان براي جنابعالي درانجام وظيفه مهمي كه در اين عرصه بر عهده داريد توفيق مسالت مي نمايم. باآرزوي توفيق الهي غلامرضا ظريفيان ، معاون دانشجويي وزارت علوم »

لازم به ذكر است كه دكتر عليزاده جانشين مهرزاد حميدي شده است.