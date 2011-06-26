دادگاه جنایی بین المللی حکم بازداشت سه مقام رژیم قذافی را صادر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساندی استار اعلام کرد: ظرف بیست و چهار ساعت آینده برای شخصیتهای برجسته رژیم قذافی قرار بازداشت صادر خواهد شد.

این روزنامه تاکید کرد: دادگاه بین المللی جنایی لاهه سه تن از مقامات رژیم قذافی را به منظور افزایش فشار برای سرنگونی رژیم معمر قذافی تحت تعقیب قرار خواهد داد.

روزنامه فوق آورده است: مسئولان انگلیسی از اینکه قذافی در فهرست مذکور باشد حرفی نزده اند اما یک منبع در وزارت خارجه انگلیس تاکید کرد که زمان برای رهبر لیبی به سرعت می گذرد.

این روزنامه بیان کرد: قذافی برای در امان ماندن از حملات جنگنده های ناتو در تونلهای صحرایی مخفی شده که این موضوع سبب شده جنگنده های "تایفون" انگلیس به استفاده از بمبهای ضد استحکامات روی آورند.

شایان ذکر است قبلا اخباری درباره جمع آوری هزاران مدرک و سند در زمینه صدور فرمان بمباران و گرسنه نگه داشتن مردم شهر مصراته از سوی بازرسان جنایات جنگی منتشر شده بود که این مدارک برای هر محاکمه ای که در آینده نزدیک علیه "معمر قذافی"، پسرش "سیف الاسلام" و"عبدالله السنوسی" رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی برگزار شود کافی است.