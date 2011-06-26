  1. بین الملل
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

تا 24 ساعت آینده ؛

دادگاه جنایی بین المللی حکم بازداشت سه مقام رژیم قذافی را صادر می کند

دادگاه جنایی بین المللی حکم بازداشت سه مقام رژیم قذافی را صادر می کند

یک روزنامه غربی از صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه بین المللی جنایی علیه سه تن از ارکان رژیم لیبی طی ساعات آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساندی استار اعلام کرد: ظرف بیست و چهار ساعت آینده برای شخصیتهای برجسته رژیم قذافی قرار بازداشت صادر خواهد شد.

این روزنامه تاکید کرد: دادگاه بین المللی جنایی لاهه سه تن از مقامات رژیم قذافی را به منظور افزایش فشار برای سرنگونی رژیم معمر قذافی تحت تعقیب قرار خواهد داد.

روزنامه فوق آورده است: مسئولان انگلیسی از اینکه قذافی در فهرست مذکور باشد حرفی نزده اند اما یک منبع در وزارت خارجه انگلیس تاکید کرد که زمان برای رهبر لیبی به سرعت می گذرد.

این روزنامه بیان کرد: قذافی برای در امان ماندن از حملات جنگنده های ناتو در تونلهای صحرایی مخفی شده که این موضوع سبب شده جنگنده های "تایفون" انگلیس به استفاده از بمبهای ضد استحکامات روی آورند.

شایان ذکر است قبلا اخباری درباره جمع آوری هزاران مدرک و سند در زمینه صدور فرمان بمباران و گرسنه نگه داشتن مردم شهر مصراته از سوی بازرسان جنایات جنگی منتشر شده بود که این مدارک برای هر محاکمه ای که در آینده نزدیک علیه "معمر قذافی"، پسرش "سیف الاسلام" و"عبدالله السنوسی" رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی برگزار شود کافی است.

کد مطلب 1344903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها