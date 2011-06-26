6000 شهید موجب بالندگی و افتخار سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سیستان و بلوچستان در سالن اشراق مجتمع فرهنگی وهنری ارشاد اسلامی اظهار داشت: شهدا از همه چیز حتی جان خود برای دفاع از این مرز و بوم گذشتند و برای دفاع از کشور پا به میدان نبرد حق علیه باطل گذاشتند.

وی گفت: شهدا نیاز به تبلیغات ندارند بلکه جامعه نیاز به شناخت شهدا دارد و باید آن ها را به نسل امروز و همه اقشار جامعه شناساند.

وی افزود: نسل جوان باید با شهدا، رشادتمندی ها و ایثارگری های آنان آشنا شوند و از آن ها الگو بگیرد و اگر در این خصوص اقدامی صورت نگیرد به این معنی است که وظیفه خود را درست انجام نداده ایم.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باید شهدا و راه و رسم آنان را خوب بشناسیم.

وی گفت: این مهم نیازمند همکاری عموم مردم و دستگاههای اجرایی است زیرا توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها از عهده یک سازمان خارج است و ضروری است همه نهادها و عموم مردم در این راه تلاش کنند.

وی افزود: نهادها و سازمان ها در راستای شناخت شهدای استان نقش بسزایی دارند و آن ها می توانند برای شناساندن شهدای نهاد و سازمان خود اقدمات مناسبی صورت دهند.

سردار لکزایی اظهار داشت: یکی از اقدامات موثری که برای شناساندن شهدا صورت می گیرد ارائه خاطرات آنان در قالب کتاب است که روابط عمومی های ادارات و نهادهای مختلف می توانند با انجام آن گامهای بلندی در ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت بردارند به نسل امروز ارائه کنند .

وی گفت: باید فضای فرهنگی مناسب برای شناخت شهید حاج قاسم میرحسینی و شش هزارشهید استان ایجاد شود زیرا این امر باعث شناخته شدن بیش از پیش چهره سیستان و بلوچستان نیز می شود.

وی افزود: رویکرد جدید فرهنگی دولت مبتنی بر شناخت شهدا است.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سفر سوم هیئت دولت به استان توجه خاصی به مسائل فرهنگی شد که از مهم ترین آنها طرح و تصویب 79 شاخص برای شناخت و تاثیر شهدا در جامعه در کمیسیون فرهنگ و هنر است که امیدواریم این مصوبه هر سریعتر عملیاتی شود.