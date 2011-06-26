  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

سردار لکزایی:

6000 شهید موجب بالندگی و افتخار سیستان و بلوچستان است

6000 شهید موجب بالندگی و افتخار سیستان و بلوچستان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: شهیدان میرحسینی، طباطبایی، مزاری، میرمرادزهی و شش هزار شهید استان از افتخارات مردم و مایه سربلندی این استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سیستان و بلوچستان در سالن اشراق مجتمع فرهنگی وهنری ارشاد اسلامی اظهار داشت: شهدا از همه چیز حتی جان خود برای دفاع از این مرز و بوم گذشتند و برای دفاع از کشور پا به میدان نبرد حق علیه باطل گذاشتند.

وی گفت: شهدا نیاز به تبلیغات ندارند بلکه جامعه نیاز به شناخت شهدا دارد و باید آن ها را به نسل امروز و همه اقشار جامعه شناساند.

وی افزود: نسل جوان باید با شهدا، رشادتمندی ها و ایثارگری های آنان آشنا شوند و از آن ها الگو بگیرد و اگر در این خصوص اقدامی صورت نگیرد به این معنی است که وظیفه خود را درست انجام نداده ایم.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باید شهدا و راه و رسم آنان را خوب بشناسیم.

وی گفت: این مهم نیازمند همکاری عموم مردم و دستگاههای اجرایی است زیرا توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها از عهده یک سازمان خارج است و ضروری است همه نهادها و عموم مردم در این راه تلاش کنند.

وی افزود: نهادها و سازمان ها در راستای شناخت شهدای استان نقش بسزایی دارند و آن ها می توانند برای شناساندن شهدای نهاد و سازمان خود اقدمات مناسبی صورت دهند.

سردار لکزایی اظهار داشت: یکی از اقدامات موثری که برای شناساندن شهدا صورت می گیرد ارائه خاطرات آنان در قالب کتاب است که روابط عمومی های ادارات و نهادهای مختلف می توانند با انجام آن گامهای بلندی در ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت بردارند به نسل امروز ارائه کنند.

وی گفت: باید فضای فرهنگی مناسب برای شناخت شهید حاج قاسم میرحسینی و شش هزارشهید استان ایجاد شود زیرا این امر باعث شناخته شدن بیش از پیش چهره سیستان و بلوچستان نیز می شود.

وی افزود: رویکرد جدید فرهنگی دولت مبتنی بر شناخت شهدا است.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سفر سوم هیئت دولت به استان توجه خاصی به مسائل فرهنگی شد که از مهم ترین آنها طرح و تصویب 79 شاخص برای شناخت و تاثیر شهدا در جامعه در کمیسیون فرهنگ و هنر است که امیدواریم این مصوبه هر سریعتر عملیاتی شود.

وی گفت: برگزاری یادواره سردار شهید حاج قاسم میرحسینی و شش هزار شهید سیستان و بلوچستان از برنامه های ویژه ای است که با همکاری دستگاههای مختلف در چند ماه آینده در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1344908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها