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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

هفته هجدهم جی لیگ/

شاگردان قطبی تیم سوم لیگ ژاپن را شکست دادند

شاگردان قطبی تیم سوم لیگ ژاپن را شکست دادند

تیم فوتبال شیمزو اس‌پالس در هفته سیزدهم رقابت‌های "جی لیگ" برابر تیم "وگالتا سندای" به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سیزدهم از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ژاپن موسوم به "جی لیگ" عصر امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی‌ها تیم شیمزو اس‌پالس برابر تیم وگالتا سندای به پیروزی یک بر صفر دست یافت.

در این مسابقه که در ورزشگاه "نیهوندایرا" برگزار شد، "الکس بروسکوئه" در دقیقه 81 تک گل برتری تیم فوتبال شیمزو اس‌پالس را به ثمر رساند.

با این پیروزی شاگردان افشین قطبی 19 امتیازی شدند و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم جوبیلوایواتا در جایگاه نهم جدول رده‌بندی "جی لیگ" ژاپن صعود کردند. وگالتا سندای هم با 24 امتیاز و تفاضل کمتر نسبت به کاوازکی فرونتال به رده سوم سقوط کرد.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم فوتبال گامبااوزاکا با نتیجه 5 بر 3 از سد هیروشیما به پیروزی دست یافت. گامبااوزاکا با این پیروزی 22 امتیازی شد و رده چهارم صعود کرد و تیم هیروشیما با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر به رده پنجم سقوط کرد.

کد مطلب 1344912

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