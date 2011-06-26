به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی و میان‌رشته‌ای "معنا، جامعه و ارزش" توسط مرکز معنویت، اخلاق و آگاهی جهانی و با هدف بحث و بررسی موضوعاتی چون معنای شناختی، معنای احساسی، معنای دلالت‌کننده، اسطوره و استعاره، معنا به مثابه امری جهانی، معنا به مثابه فرم، کلی و جزئی، ساختار و هویت، هویت اجتماعی، پویایی فرهنگ گروهی، مرزهای قومی، ساختگرایی و شالوده‌شکنی هویت قومی، تحول جامعه، مواجهه با فرهنگ‌های مختلف، شوک فرهنگی و جامعه و اثر استعمار برگزار می‌شو.د.

رسانه و جامعه، اخلاق و جامعه، قواعد رفتار، رویکرد تائوئیستی در اخلاق، ارزشها در اخلاق کنفوسیوسی، کمال‌گرایی و اخلاق موقعیت، عرفان و عصر مدرن، اومانیسم و ​​پوزیتیویسم، ​​رویکرد تقلیل‌گرایانه به مسئولیت اخلاقی، هویت قومی و فرهنگ، انسان‌شناسی فرهنگی، فرهنگ و مصرف، فرهنگ و مذهب، بودیسم و پست‌مدرنیته، اخلاق بودایی، بودیسم و ​​فلسفه شالوده‌شکنی و اخلاق مدرنیته از دیگر موضوعات مورد بحث در این همایش خواهند بود.

در این همایش اساتید و صاحبنظرانی چون مایکل آلن، کیسار چاکرابارتی، لیندا الدر، گوردون هیست، الیزابت کلدزاک، ماریا ماچفسکی، جوآن مایرز، ایو مولن، مینگ شائو، نانسی اسنو تامی لیتونن، اندرو وارد، مارک وود و چاندانا چاکرابارتی شرکت می کنند.