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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

فرماندار بیرجند:

حضور نماینده اوقاف در بررسی مشکلات روستاها ضروری است

حضور نماینده اوقاف در بررسی مشکلات روستاها ضروری است

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند گفت: با توجه به وجود موقوفات بسیار زیاد مردم در روستاها حضور نماینده اوقاف و امور خیریه در برنامه های دهگردشی فرمانداری بیرجند ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه دهگردشی فرمانداری بیرجند هر هفته در یکی از روستاهای این شهرستان و با حضور مدیران ذیربط برگزار می شود، اظهارداشت: در این برنامه ضمن بررسی از نزدیک مشکلات روستاها، در همان محل دستورات لازم برای رفع آنها صادر می شود.

وی بیان کرد: از آنجا که در روستاهای ما موقوفات زیادی از جمله برای برپایی عزاداری امام حسین (ع) وجود دارد و مردم نیز مشکلات و طرح سوالاتی در خصوص این موقوفات دارند حضور نماینده اوقاف و امور خیریه در این برنامه به منظور بررسی وضعیت این موقوفات امری لازم و ضروری است.

قاسم زاده نداف یا بیان اینکه احیای واقعی موقوفات باعث ایجاد تحول در خدمات اوقات و امور خیریه می شود، ادامه داد: اگر درآمد های موقوفات ما به روز شوند از محل این درآمد ها می توان به درستی برای نیت واقفان آن هزینه کرد.

وی همچنین بر همکاری بین اوقاف و امور خیریه و دهیاران در روستا ها تاکید کرد و گفت: از آنجا که دهیاران و شوراها شناخت بیشتری در مورد موقوفات هر منطقه دارند می توانند کمک زیادی به پیشبرد اهداف اوقاف و امور خیریه در ساماندهی وضعیت موقوفات داشته باشند.

فرماندار بیرجند به مطالبات اوقاف از دستگاه های اجرایی اشاره کرد و از مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خواست تا دستگاه های بدهکار شهرستان بیرجند را به فرمانداری معرفی کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز در این  دیدار ضمن استقبال از طرح دهگردشی فرمانداری بیرجند گفت: از این پس نماینده اوقاف و امور خیریه در همه برنامه های دهگردشی فرمانداری بیرجند حضور خواهد داشت.

حجت الاسلام محمد گرایلی ادامه داد: احیای موقوفات علاوه بر اینکه موجب انجام نیت واقف می شود یک نوع کار خیر و احسان نیز است.

وی یاآور شد: اگر اجاره و درآمد های موقوفات بروز شوند از محل عواید آنها می توانیم به نحو بهتری نیت واقف را انجام دهیم.

کد مطلب 1344918

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