موسويان: به توافق با اروپا اطمينان داريم // ديپلمات ها در وين: اروپا سيگنال هاي متناقضي از ايران دريافت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، حسين موسويان سخنگوي هيئت ايراني در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه نشست سرنوشت ساز روز دوشنبه شوراي حكام آژانس، در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد ايران اطمينان دارد كه مي تواند با اروپايي ها درباره توقف فعاليت هاي هسته اي به تفاهم برسد.

موسويان گفت: هيچ بن بستي در كار نيست ، ما رو به جلوهستيم و تغييراتي كه اروپايي ها در قطعنامه ايجاد كرده اند مثبت است.

يك ديپلمات كه در گفتگوي سه كشور اروپايي با ايران مشاركت داشته است، اعلام كرد كه اين سه كشور تا روز يكشنبه به ايران فرصت داده اند كه تمام فعاليت هاي هسته اي و از جمله 20 سانتريفوژ مورد بحث را به حالت تعليق درآورد.

ديپلمات ها در وين به خبرگزاري فرانسه گفتند كه سخت گيري برخي از منابع در داخل ايران كه به روند گفتگوها اطمينان ندارند، سبب شده است كه اروپا سيگنال هاي متناقضي از ايران دريافت نمايد.