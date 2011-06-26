مراسم 14 خرداد را روزی در قدس برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نقدی در مراسم تقدیر از برگزار کنندگان مراسم ارتحال امام (ره) با بیان این مطلب که طی 3 دهه گذشته، جمهوری اسلامی حتی یک قدم هم از آرمان های امام (ره) عقب نشینی نکرده است گفت: امروز پس از گذشت 32 سال، انقلاب اسلامی از همیشه خالص تر است و پیام انقلاب اسلامی به صورت شفاف به ملت ها منتقل شده است.

وی افزود: امام امت، بزرگ مردی بود که به 14 قرن حاکمیت منافقین بر اسلام پایان داد. ان شاالله روزی خواهد رسید که مراسم ارتحال امام(ره) را در قدس شریف برگزار کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ناکامی بدخواهان در مراسم 14 خرداد تصریح کرد: عده ای در تلاش بودند تا با برخی شیطنت ها مانع از انتقال صحیح پیام مراسم ارتحال امام، به ملت ها شوند اما شکست خوردند.

وی ادامه داد: فرمایشات بلند ولی امر مسلمین جهان که خلوص انقلاب را با همه ظرافت ها بیان فرمودند و حضور با شکوه مردم پیام مهمی برای ملت ها داشت که آثار آن را در جهان خواهیم دید.

نقدی در خصوص برگزاری مراسم ارتحال امام نیز گفت: برنامه امسال بسیار با شکوه برگزار شد، خصوصا که شمار قابل توجهی از نمایندگان ملت ها به پاخاسته به خصوص از مصر در مراسم حضور داشتند.

